Minik Eymen'in katil zanlıları anne ve sevgilisi tutuklandı

İzmir'de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin küçük Eymen'i öldürüp cesedini tandıra attıkları şüphesiyle gözaltına aldıkları anne Mine D. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan E. ile kardeşi Erkan E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanıp, iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Anne Mine D. ve sevgilisi Serkan E. ‘kasten tasarlayarak çocuk öldürme' suçundan tutuklanırken, Serkan. E.'nin kardeşi Erkan E. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine Buca ilçesinde belirlenen adrese gitmişti. Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil olmuştu. Yapılan araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine polis operasyonla anne M.D.'yi yakalamış, küçük Eymen ise evde bulunamamıştı. Polislerin Eymen'in nerede olduğu sorusuna çelişkili cevaplar veren anne, daha sonra oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etmişti. Gözaltına alınan M.D.'nin ilk ifadesinde Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü söylediği, cansız bedenini de Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği belirtilmişti. M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polisler, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini bulmuştu.