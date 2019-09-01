İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Kaan'dan Foça'ya zafer kupası

Foçalı minik sporcu Kaan Yüksel, Manisa’da düzenlenen İllerarası Zafer Kupası Karate Turnuvasından altın madalyayla döndü.

Foçalı minik sporcu Kaan Yüksel, Manisa'da düzenlenen İllerarası Zafer Kupası Karate Turnuvasından altın madalyayla döndü.



Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan turnuva, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği işbirliğiyle Manisa Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuva genel klasmanında 1.'liği Salihli Su Karate Kulübü, 2.'liği Denizli Dekai-Do Karate Kulübü, 3.'lüğü Mesir Karate Kulübü ve İzmir Aksiyon Kulübü paylaştı. Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel 2009 doğumlular +45 kg kategorisinde 1. olarak altın madalya kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.