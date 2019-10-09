Minik öğrenci Şırnak'tan mektup yazdı, İzmir'den yardım eli ulaştı

Türk Kızılay'ı Konak Şubesi, Şırnak'tan gelen bir yardım mektubuna kayıtsız kalmadı. Şırnak'taki bir ilkokuldaki tüm öğrencilere yardım malzemesi gönderen Başkan Ömür Şanlı, “Malzemeler çocukların ellerine ulaştığında çok mutlu oldum ve duygulandım” dedi”

Şırnak'ta eğitim gören bir 3. sınıf öğrencisi, İzmir'de okullara yardım yaptığını duyduğu Türk Kızılay'ı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı'ya mektup yazdı. Öğrenci mektubunda, "Seni her yerde görüyorum, hep iyilik yapıyorsun; insanlara yardım ediyorsun. Okula giderken, ders çalışırken ihtiyaçlarımız oluyor. Bize de yardım eder misin?" ifadelerine yer verdi.

Öğrencinin mektubunu görünce harekete geçen Başkan Ömür Şanlı, Şırnak merkezde bulunan Kumçatı Yunus Emre İlkokulundaki öğretmenlerle iletişime geçti. Öğretmenler, okuldaki öğrenci sayısını ve ihtiyaç listesini oluşturup Başkan Ömür Şanlı'ya bildirdi. İhtiyaç listesine göre hazırlanan malzemeler, daha sonra ise kargoyla İzmir'den Şırnak'a gönderildi. Sırt çantası ve çeşitli kırtasiye malzemelerini gören çocukların sevinci fotoğraf karelerine yansıdı.

“Ellerine ulaştığını görünce çok mutlu oldum ve duygulandım”

Başkan Şanlı, “Eğitimci arkadaşlarımız Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip ediyormuş. Mektubu alınca hemen harekete geçtik. Öğretmenlerimiz bize öğrenci sayısını ve ihtiyaç listesini bildirdiler. İzmir'den kargo ile eşyaları yolladık. Ellerine ulaştığını görünce çok mutlu oldum ve duygulandım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar yeter ki okusunlar ve topluma faydalı bireyler olsunlar. Tek isteğimiz büyüyünce Kızılay gönüllüsü olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Her kesime ulaşmaya çalışıyoruz”

Şanlı, şöyle devam etti:

"Türk Kızılay'ı Konak Şubesi olarak misyonumuz gereği her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, elimizden gelen desteği veriyoruz. Bize ulaşan hayırsever ve gönüllülerimizin hediyeleri için köprü oluyoruz. Aynı zamanda Kızılay Genel Merkezimizin eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle bize gönderdiği kırtasiye eğitim setleri ve çantalarımız var. Bunları da yetki ve sorumluluk alanlarımızda dağıtıyoruz."