Minik Öykü Arin ve tüm lösemi çocuklar için bağışlar kabul edilecek

Türkiye'de on birlerce gönüllünün yaşama tutunması için kenetlendiği, İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kök hücre bağışı için etkinlik düzenleneceği bildirildi.

İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 19-20 Ocak tarihlerinde bağış etkinliği düzenleneceği belirtildi. Kızılay iş birliği ile yapılacak kök hücre bağış etkinliği kapsamında görevliler, Kent Meydanı'nda iki gün boyunca 11.00-20.00 saatleri arasında Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için kan bağışı kabul edilecek.

Antalya'da tedavisi süren küçük Öykü'nün bağış kampanyası, Türkiye ve Avrupa'da büyük ses getirmişti. Öykü'nün hikayesine ve yardım kampanyası hakkındaki detaylı bilgiye ise www.oykuarineumutol.com isimli internet sitesi veya @oykuarineumutol isimli sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.