Minik sporcu Kaan Yüksel Dünya Şampiyonası'na katılıyor

Foçalı minik sporcu Kaan Yüksel 24-26 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu faaliyet programında yer alan ve Romanya Shotokan Federasyonu'nun organizasyonuyla düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası 24-26 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te Sala Polivalentâ Bucureşti Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi minik karateci Kaan Yüksel şampiyonada 10-11 Yaş Erkek Shobu Sanbon Kumite ve 10-11 Yaş Erkek Takım Kata kategorilerinde tatamiye çıkacak. Minik sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel yaptığı açıklamada; "31 ülkeden bin 600 sporcunun katılımı ile düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı göndere çektirmeye çalışacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.