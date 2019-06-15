Minikal Projesinde hedef tüm Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nda, uygulanan Minikal Projesi ilk meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 20.'si düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'na İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı İzmir Okulları öğrencileri damga vurdu. İlk kez İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nda uygulanan Minikal Projesi kapsamında 1 eğitim-öğretim yılı boyunca eğitim alan 4. sınıf öğrencileri sertifikalarını aldı.

Proje kapsamında öğrenciler, 20 hafta boyunca, haftada iki ders saati, demokrasi ve insan hakları, gönüllülük ve dayanışma, güvenli teknoloji kullanımı, finansal okuryazarlık, çevre bilinci ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi altı farklı alt başlıkta gönüllü eğitmenlerden eğitim aldı.

Demokrasi, insan hakları, çocuk hakları, finansal okuryazarlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitim alan İTÜ'lü öğrencilerle başlayan projenin, tüm Türkiye'deki okullarda uygulanacak bir eğitim haline getirilmesi hedefleniyor.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, kalite düşüncesinin küçük yaşlarda öğrencilerin zihnine bir tohum gibi yerleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Toplam kalite yönetimini anlatmak üzere seçtiğimiz başlıklar, bugün ebeveynlerin bile hala bu kavramları yeterince anlayabilmek için kendini geliştirmeye çalıştığı kavramlarken biz bunları 4. Sınıf öğrencilerine aktarmak için yola koyulduk. İşimiz zordu ancak bunu başarırsak her şeyi başarırız diye düşündük. Temel amacımız, bundan sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Minikal'i İzmir'den başlayan ve Türkiye'ye yayılan bir proje haline getirmek. Çocukların eğitimi ile ilgili projelere destek vermek isteyen, programına böyle bir projeyi almak isteyen tüm KalDer üyelerine destek vermeyi çok isteriz” dedi.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ise kalitenin temelini oluşturacak, geleceğimiz olan çocuklara kaliteyi anlatmanın önemli olduğunu ifade etti. Kubba, “Kaliteli insan, kaliteli toplum, kaliteli kurum ve kaliteli devlet olabilme özelliğini irdelerken, daha ilkokuldayken çocukları projeye dâhil edip geleceği güven altına alma noktasında çok iyi bir temel olacağını düşündük. Ümit ediyorum bu proje, daha güzel yerlere gelecek” şeklinde konuştu.

"Proje çok büyük katkı sağladı"

Sempozyumda konuşan İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam, eğitimdeki gelişim ve değişimin evrenselleştiğini ifade ederek, "Şüphesiz ki gelecek bu değişime ayak uydurabilenlerle var olacak. Gençlerimizin de bu gelişime hazırlanması çok önemli. Toplumun değişen yüzünü, gelişen iş dünyasını ve yeni teknolojileri takip etmeleri çok önemli. Çok şanslıyız ki 1773 yılında kurulan okulumuz güçlü çağdaş bir üniversite. Geçmişten geleceğe uzanan tarihsel bir köprü gibi. İTÜ okulları olarak KalDer'in eğitim adına çok önemli bir projesinde birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Uygulanan programın en önemli amacı, öğrencilerin toplumda ayakları yere sağlam basan sorumlu güçlü bireyler olarak hayata hazırlanmalarına destek olmaktı. Bu projede yaşayarak öğrendiler. Bizler okul yöneticileri ve eğitimciler olarak projenin amacına ulaştığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin toplumsal sorumluluklarının farkında olan bilinçli bireyler olarak yaşama hazırlanmalarında proje çok büyük katkı sağladı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, 20 hafta boyunca proje kapsamında eğitim alan 4. Sınıf öğrencilerini temsilen 9 öğrenci sahneye çağrıldı. Öğrenciler, kalitenin ne olduğu, eğitim boyunca öğrendikleriyle ilgili sorulara cevap verdi. İzleyenlerin alkışını alan öğrencilere daha sonra sertifikaları takdim edildi.