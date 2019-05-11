Minikler anneleri için mutfağa girdi

30 çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar anneleri için renkli kap kekler hazırladı.

Anneler Günü, Medical Park İzmir Hastanesi'nde unutulmadı. Bu kapsamda, minik şefleri mutfağa girdi. 30 çocuğun yer aldığı etkinlikte minikler, annelerine özel olarak renkli kekler yaptı. Etkinlik sırasında çocuklara, yemekhane ustası tarafından hijyen kuralları konusunda bilgi verilirken, minikler de el becerileriyle dikkat çekti. Etkinlikte yapılan kap keklerin çocuklar tarafından annelerine ikram edilmesinin ardından minikler birer katılım sertifikasıyla ödüllendirildi.

Eğlenceli ve eğitici geçen etkinlik ile ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Anneler Günü nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinlikte çocuklarımıza mutfağı sevdirmek ve hijyen kurallarını öğretmek istedik. Bu vesileyle tüm annelerin de Anneler Günü kutlu olsun" dedi.