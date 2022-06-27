Minikler büyükleri güldürürken düşündürdü

Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 'Öğrenci oyunları festivali' seyirciler tarafından coşkuyla izlendi. Çocuklar oyunlarıyla büyükleri bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürdü.

Minik tiyatro sanatçılarının sergilediği tek perdelik 'Yeşil Dev' oyunu izleyenlerden tam not aldı. İzleyenler bir taraftan kahkahalar içinde oyunu izlerken bir taraftan da çocuklara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini gördü.

İzmirli sanatçı Çağlar İşgören'in kurduğu Sahne Tozu Tiyatrosu'nda haziran ayı boyunca alkış sesleri durmak bilmedi. Sahne Tozu Tiyatrosu Öğrenci Oyunları Festivalinde 24 tiyatro oyunu ile Türkiye rekoru kırıldı. Yeşil Dev oyununu bir filmden esinlenerek, derleyen ve yöneten tiyatro eğitmeni Gamze Aksoy, "Çocuklarımıza fırsatlar verildiğinde neler başarabileceklerini hep birlikte gördük. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bir yıl boyunca bu tiyatro oyunu için çalıştılar. Aslında neyi başardıklarını bilmiyorlar, ama çok büyük bir iş başardılar. Çocuklara biz burada öncelikli olarak tiyatroyu öğretmiyoruz. Onların kendilerini keşfetmelerini sağlayarak neler başarabileceklerini görmeyi öğretiyoruz. Çocuklarımıza şunu öğrettik; hayal ettiğinizi düşünürseniz başarırsınız, başarılı olamam derseniz başarıyı asla yakalayamazsınız. Çocuklara da hep söylüyorum; örnek aldığınız sanatçılar, meslek sahipleri, toplum tarafından ünlü olarak değerlendirilen kişiler de bizim gibi bu merdivenlerden basamak basamak çıkan kişiler. Yapmamız gereken hayalimiz için azimli bir şekilde çalışmaya devam etmek. Her birine bunu anlattık ve öğrettik. Tiyatro bir hayat demektir, çocuklarımıza hayatı ahlakı, toplum davranışlarını öğretmeye, yaşatmaya çalıştık. Bu konuda da inşallah başarılı olmuşuzdur. Ayrıca çok şanslılar, sizler gibi anne – babaları var. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeşil bir dev olan Şrek'in kendi bataklığını kurtarmak için yola çıktığı macerada, prenses Fiona ile karşılaşmasını ve sonrasında yaşanan romantik ve eğlenceli olayların anlatıldığı oyunu başarıyla sergileyen minik tiyatroculara, oyun sonrası belge verildi.