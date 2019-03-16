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Minikler "Çocuklar İçin Atölye" etkinliğinde gönüllerince eğlendi

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Gerenköy’de, "Çocuklar İçin Atölye" etkinliği yoğun ilgi gördü.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Gerenköy'de, "Çocuklar İçin Atölye" etkinliği yoğun ilgi gördü.


Foça ilçesine bağlı Gerenköy'de, Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile düzenlenen ‘Çocuklar İçin Atölye' etkinliği çocukların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Gerenköy Mahallesi Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yazar Ahmet Önel kendi yazdığı ‘Benekli Mantar' isimli masalını okudu. Masaldan sonra minikler hep birlikte Koncagül Ağaoğlu ile seramik yapımına geçti, ardında da Nilgün Pekin ile resim yaptı.


Yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca çocuklar, eğitmenler eşliğinde hünerlerini eğlenerek ve öğrenerek sergiledi.


Çocuklara Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın eşi Derya Demirağ'ın yanı sıra; meclis üyesi Bahar Öztürk, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu ve kent konseyi üyeleri de eşlik etti.

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