Minikler için tarım atölyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları'nın EVKA-4 şubesinde kurulan tarım atölyesi ile öğrenciler hem meyve ve sebzelerin gelişimini yakından izliyor hem de üretim sürecine dahil oluyor.

Tarım projeleriyle Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi toprak sevgisini çocukluktan aşılıyor. İZELMAN Anaokulları'nın Bornova EVKA - 4 Yeşiltepe Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi'nde hayata geçirilen tarım atölyesi ile öğrenciler üretim sürecine dahil ediliyor.

Can Yücel Tohum Merkezi'nde katıldıkları uygulamalı dersler ile Anadolu'nun tohumlarının nasıl korunması gerektiğini, üretmenin yaşam için ne kadar önemli olduğunu öğrenen öğrenciler merkezde edindikleri bilgileri okullarının bahçesinde uyguluyor. Minik öğrenciler elleriyle patates, domates, salatalık, patlıcan, maydanoz, dereotu gibi ürünleri yetiştirmenin sevincini yaşıyor. Öğrencilerin her gün toprakla bütünleştiği okulda çocuklar günlük yaşamdan tanıdıkları ürünlerin büyüme ve sofraya gelme sürecine tanık oluyor.

Üretmenin önemini öğrendiler

Yetiştirme sürecine tanıklıkla çocukların gözlem yapma becerilerinin geliştiğini söyleyen İZELMAN Anaokulları Bornova EVKA - 4 Yeşiltepe Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi İdarecisi Nesrin Derya Yiğit, “Okulumuzda ata tohumun önemini vurgulamak istedik. En büyük amacımız çocuklarımızın tarımı yaparak ve görerek öğrenmeleriydi. Çocuklarımız hem soframızda tüketilen ürünlerin büyüme aşamalarına şahitlik ediyorlar hem de bu ürünlerin tüketildikten sonra tekrar tohuma dönüşme sürecini bahçemizde uyguluyorlar. Sebzelerimizi ektik ve öğrencilerimiz hemen hemen her gün gelip bakıyorlar çiçekleri açtı mı büyüdüler mi diye çok heyecanlılar. Yaşayarak üretmenin önemli olduğunu öğrendiler” dedi.