Minikler karne şenliğine akın etti

Karnelerini almalarının sevincini yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerini, birbirinden renkli ve öğretici etkinlikler sayesinde doyasıya eğlendi.

Konak ilçesinde, 31 Ocak?'ta sona erecek ve katılımların ücretsiz olduğu karne şenliklerine yoğun ilgi vardı. Çocuklar şenlikte, hem tatilin keyfini çıkardı hem de yeni bilgiler öğrenerek kendilerini geliştirirken, çok sayıda etkinlik yapıldı.

Necdet Alpar Mask Müzesi'nde gerçekleştirilen ‘Afrika Masalları ve Maskeleri' adlı etkinlikle başlayan ardından Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Gültepe Semt Merkezi'nde düzenlenen şenliklerin ilk haftası, 25 Ocak Cuma günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle son buldu. ‘İllüzyon, Köpük, Balon' gösterisinde İllüzyonist Bilgehan Duman sahnede adeta çocukları büyüledi. Balon ve köpüklerle yapılan birbirinden renkli ve eğlenceli gösteri minikleri doyasıya eğlendirdi.

İlk hafta etkinlikleri kapsamında; ayrıca Göztepe Kent Kitaplığı'nda ve Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde ‘Çevreci Çocuklar Bez Çanta Atölyesi', Alsancak'taki Karikatür Müzesi'nde ‘Stop Motion Atölyesi' ve Necdet Alpar Mask Müzesi'nde anlatımını eğitmen Nesrin Aslan'ın yaptığı ‘Ortak Miraslarımız' adlı atölye çalışması çocuklarla buluştu.

İlk haftayı geride bırakan karne şenliğinin ikinci haftasına da dolu dolu programlar yapıldığı belirtildi. Şubadap müzik grubunun ?29 Ocak Salı? günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde vereceği konserle başlayacak karne şenliği kapsamında; Şubadap Grubu ikinci konserini ?30 Ocak Çarşamba? günü Gültepe Semt Merkezi'nde, üçüncü konseri ise ?31 Ocak Çarşamba? günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. ?30 Ocak Çarşamba? günü Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde eğitmen Berna Güler Arslan'ın anlatımında ‘Hikayeler ve Oyuncak Yapımı' adlı atölye gerçekleştirilecek. Konak Belediyesi'nin karne almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar için düzenlediği karne şenliği ,?31 Ocak Perşembe? günü Alsancak'taki İzmir Karikatür Müzesi'nde Stop Motion Atölyesi ve Göztepe Kent Kitaplığı'nda şair Özlem Tezcan Dertsiz'in ‘Biraz Söz Biraz Yazı' adlı paneli ile sona erecek.??????????