Minikler, tiyatro ile geri dönüşümü öğreniyor

Çocuklara çevreyi temiz tutmanın ve geri dönüşümün önemini anlatmak için bir etkinlik hazırlayan Balçova Belediyesi ve Çevre Koruma Vakfı, "Dönüşüm İyi Gelecek" adlı tiyatro oyununu çocuklar ile buluşturdu.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalar yapan Balçova Belediyesi ve Çevre Koruma Vakfı, bu kapsamda ilçede değişik etkinlikler düzenliyor. Çevreyi temiz tutmanın ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla sahnelenen "Dönüşüm İyi Gelecek" adlı müzikal oyunda, etkinlikler kapsamında Balçovalı minik öğrencilere izlettirildi. Çocuklara geri dönüşümün ve çevre temizliğinin öneminin eğlenceli bir dille anlatıldığı oyunda, temiz bir dünya için neler yapılabileceği anlatıldı.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, oyunla ilgili, "Biz yaşanabilir çevre konusuna 'ağaç yaşken eğilir' mantığıyla bakıyoruz. Çocuklarımız zaten çevre konusuna çok duyarlı. Biz bu bilgilerini pekiştirici adımlar atıyoruz. Dünyamız güzelleşecek ise bunu çocuklarımız başaracak" diye konuştu.