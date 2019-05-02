Minikler üniversiteli oldu

Yaşar Üniversitesi'ne konuk olan Torbalı Hasan Salih Çetinel Ortaokulu öğrencileri, "Minik Üniversiteliler Günü" etkinliğinde hem üniversite ortamını deneyimleme fırsatı buldu hem de spor, dans eğitimi alıp katıldıkları pepakura atölyesinde kağıttan modeller yapmayı öğrendi.

Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü ile Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen "Minik Üniversiteliler Günü" etkinliğinde, Torbalı Hasan Salih Çetinel Ortaokulundan öğretmenleri tarafından seçilen 22 öğrenci, bir günlüğüne üniversiteli oldu. Okullarından alınıp Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde; akademisyenler, eğitmenler ve gönüllü abla-ağabeyleri ile bir araya gelen 5 ve 8. sınıf öğrencileri, eğitim ve aktivitelerle dolu dolu, mutlu bir gün geçirdi. Öğretmenleri ile birlikte kampüsü gezen ve okul hakkında bilgi alan öğrenciler, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) desteğiyle düzenlenen Basit Figürlerle Pepakura Atölye Çalışmasında, bilgisayarda hazırladıkları tasarımlar aracılığıyla kağıttan modeller yapmayı öğrendi. Öğrenciler, keyifli anlar geçirip yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu.

Üniversiteli abla ve ağabeyleriyle birlikte öğle yemeği yiyen minik öğrenciler, sağlık eğitimi aldıktan sonra Dans Topluluğu eğitmenleri ile dans çalışması gerçekleştirdi. 22 öğrenciye, spor salonunda Yaşar Üniversitesi Basketbol Takımı oyuncusu Gökhan Eğlenoğlu tarafından basketbol eğitimi de verildi. Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz, amaçlarının; minik öğrencileri, üniversite ortamını görüp abla ve ağabeylerini rol model olarak alarak okumaya, hayatın ilerleyen dönemlerinde hedeflerinin olmasına teşvik etmek olduğunu söyledi.