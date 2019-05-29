Miniklerden renkli yıl sonu gösterisi

Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Harmandalı Semt Merkezi'ne devam eden öğrenciler muhteşem bir finalle 2018-2019 eğitim öğretim sezonunu kapattı. Miniklerin eğlencesine katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, okul öncesi eğitim merkezini diğer semtlerde de açacaklarını söyledi.

Çiğli Belediyesi Harmandalı Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Harmandalı Semt Merkezi'ne devam eden 170 minik, gösteri ve eğlencelerle 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemine veda etti. Minikler kendileri için düzenlenen mini yarışmalarda yarıştılar, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip dans ettiler. Minikleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü de öğrencilerle eğlenceli dakikalar yaşadı. Başkan Utku Gümrükçü için yazdığı duygu dolu mektubu okuyan 4. sınıf öğrencisi Sedanur Aktaş büyük alkış aldı.

Çocuk Belediyesi müjdesi

Miniklere seslenen Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli'de çocuk belediyesi kuracaklarını belirterek, “Çocuklara müjdem var. Artık sizin de bir belediyeniz ve bir belediye başkanınız olacak. Yakın zamanda hazırlıklar tamamlanacak. Ayrıca buradaki eğitim merkezlerimizde gelecek yıl daha büyük sınıflarla, daha geniş kadrolarla ve dolgun içeriklerle karşınızda olacağız. Harmandalı bizim gelişen yüzümüz. 5 yıl sonra Harmandalı'nın değişimi inanılmaz boyutta olacak” dedi.

Miniklerin sergisi açıldı

Daha sonra Başkan Gümrükçü İzmir Marşı'nı büyük coşku içinde çocuklarla birlikte söyledi. Günün finalinde ise okul öncesi öğrencilerinin minik elleriyle yaptığı el emeği ürünlerinin sergilendiği serginin açılışı yer aldı. Başkan Gümrükçü, çocuklar ve başkan yardımcılarıyla birlikte serginin açılışını yapıp sergiyi gezdi.