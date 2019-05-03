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Miniklere Başkan Gümrükçü'den yerel yönetim dersi

İzmir’in Çiğli ilçesinde özel bir okulun 3.

İzmir'in Çiğli ilçesinde özel bir okulun 3. sınıf öğrencileri, yerel yönetimler dersi kapsamında geldikleri Çiğli Belediyesi'nde, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 3. sınıf öğrencilerini belediye başkanlık toplantı salonunda kabul etti. Öğrenciler, müfredatlarında olan yerel yönetimler dersini Başkan Utku Gümrükçü'den aldı. Başkan Gümrükçü, hem belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de öğrencilerle sohbet etme fırsatı buldu.


Soru sormak için adeta birbirleriyle yarışan öğrenciler, sosyal bilgiler dersinde işledikleri yerel yönetimler konusunu daha iyi kavramak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrencilerin çevresine karşı duyarlı olmalarının önemine değinen Başkan Utku Gümrükçü de, öğrencilere belediye birimlerini ve yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gümrükçü, geleceğin yapı taşı olan çocukları çok önemsediğini belirterek, Çiğli'de çocuk belediyeciliği uygulayacaklarını söyledi. Öğrenciler daha sonra belediye birimlerini gezerek detaylı bilgi aldı.

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