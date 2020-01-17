İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklere hijyen farkındalığı

Buca Belediyesi ekipleri, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedeniyle miniklere hijyen eğitimi verdi.


Buca Belediyesi ekipleri, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedeniyle minikler için etkinlik düzenledi. Miniklere evrensel hijyen kuralları öğretilirken, pırlanta merkezlerindeki program renkli görüntülere sahne oldu. Kış enfeksiyonlarının yoğun yaşandığı bugünlerde, en temel koruyucu adımın el hijyeninden geçtiğinin vurgulandığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Temizlik alışkanlığının erken yaşlarda çocuğa kazandırılmasının pek çok avantajı bulunduğunu belirten yetkililer, "Özellikle enfeksiyonların yaşandığı kış aylarında hijyen iki kat önem kazanıyor. Başta el hijyeni olmak üzere çocuklarımıza alışkanlık kazandırdığımızda bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz" açıklamasını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.