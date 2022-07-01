Miniklerin ilk mezuniyet heyecanına Başkan Soyer de ortak oldu

Başkan Soyer, “Devlet babaysa belediye ana olmalıdır. Bu yüzden anaokullarımız İzmir Büyükşehir Belediyesinin en değerli varlıkları” dedi. Soyer, müfredata doğa okuryazarlığı dersinin ekleneceğini de söyledi.

Kent merkezi dışında; Dikili, Kemalpaşa, Beydağ ve Aliağa'da da hizmet veren toplam 13 İZELMAN anaokulunun 145 öğrencisi mezun oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, erken çocukluk döneminde erişilebilir eğitim hizmeti sunan İZELMAN anaokullarındaki öğrencilerin mezuniyet heyecanını aileleriyle paylaştı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki mezuniyet törenine Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra; Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı ve Genel Sekreter Yardımcıları, İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve öğrenci velileri katıldı.

Mezuniyet töreni, miniklerin oluşturduğu Sürdürülebilirlik Korosunun şarkılarıyla başladı. Yeni öğrencilere bayraklarını teslim eden mezunlar, Başkan Soyer'e çiçek taktim etti.

Soyer: "Bir belediyenin en önemli işlerinden biri anaokulları olmalı"

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Biz göreve gelirken diyorduk ki devlet babaysa, belediye de anadır. Bir belediyenin bu görevi yaparken de en önemli işlerinden biri anaokulları olmalı. Anaokullarımız İzmir Büyükşehir Belediyesinin en değerli varlıkları; çünkü ne yaparsak yapalım çocukların eğitimi kadar kalıcı olamaz. Onların eğitimini geliştirmek için, onları geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki ne oluyorsa 7 yaşa kadar oluyor. Önümüzdeki yıldan itibaren doğa okuryazarlığı dersini başlatacağız ve müfredatımızı da sürekli geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hedef, evrensel değerler için de çaba gösteren bireyler yetiştirmek”

İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı ise yaşamın en önemli aşamalarından birisinin erken çocukluk dönemi olduğunu belirterek, “Bu süreçte yavrularımıza kazandırdığımız her türlü erdem ve bilgi onları yaşamı boyunca aydınlatacaktır. Biz bu süreci Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilim öğretisi ve Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonuyla planlamak istedik. Erken çocukluk dönemi eğitim çalıştayı yaptık. Bu çalıştayda yerel değerleri benimseyen, ulusal değerleri içselleştiren, evrensel değerler için de çaba gösteren bireyler yetiştirmenin önemi ön plana çıktı. Birleşmiş Milletler'in 17 maddelik sürdürülebilir kalkınma amaçlarını esas aldık. Çocuklarımızın bu 17 maddeyi içselleştirebileceği şekilde müfredatımızı kurguluyoruz” diye konuştu.

Başkan Soyer, konuşmasının ardından öğrencilere mezuniyet sertifikalarını verdi. Mezuniyet töreni, İZELMAN anaokullarındaki öğrencilerin hazırladığı performanslarla devam etti.