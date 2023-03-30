Misak-ı Milli Ortaokulu, yabancı öğrencileri kültür gecesinde buluşturdu

İzmir'in köklü okullarından Misak-ı Milli Ortaokulu, KA229 ERASMUS+ Projesi çerçevesinde; İsveç, Hollanda, Polonya, İspanya ve Portekizli öğrencileri kültür gecesinde bir araya getirdi. Gecede eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı. Ardından 6 ülkenin lezzetleri tanıtıldı.

26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen proje çerçevesinde, 5 ülkeden gelen 12 öğretmen ve 24 öğrenci grubunu geleneksel Türk misafirperverliğiyle ağırlayan Misak-ı Milli Ortaokulu, öğrenci ve öğretmenleri düzenlediği kültür gecesinde bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece müzik dinletisiyle başladı. Ardından, proje çerçevesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı. İsveç, Hollanda, Polonya, İspanya, Portekiz ve Türk öğrenciler, birbirlerine ülkelerinin lezzetlerini tanıtarak geceyi tamamladı.