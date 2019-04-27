MİSİAD Ege Bölge Koordinatörlüğüne atama

Evren Kartal atandı.

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD), genel merkez tarafından bölgeler arası yeni başkanlıklar oluşturarak ağını genişletmeye devam ediyor. Genel başkan Feridun Öncel tarafından Ege Bölge Koordinatörlüğüne Mustafa Efe Öncel'in getirilmesi İzmir teşkilatı tarafından sevinçle karşılandı.

İl başkanlığından boşalan koltuğa ise başkan vekili olan Avukat Evren Kartal'ın atamasını yine Feridun Öncel yaptı. Genel merkezde düzenlenen törenle mazbatalarını alan yeni başkanlar, bundan sonra çalışmalarına daha kapsamlı şekilde devam edeceklerini açıkladı.

Ege Bölge Koordinatörü Öncel yaptığı açıklamada, "Genel başkanımız Feridun Öncel tarafından şahsıma tebliğ edilen bu yeni kutlu görevi layığı ile yerine getireceğimden kimsenin hiç şüphesi olmasın. Toplamda 8 il 138 ilçeye sahip Ege Bölgesi'nde yapacağımız çalışmalar ses getirmeye devam edecektir. Şuan Ege Bölgesi illeri olarak birçok il ve ilçelerde şubemiz var; bunu ciddi çalışmalarla genişletmeyi hedefliyoruz. Değerli iş adamlarımızın şube açmaları konusunda gerekli desteği sağlayacağımızı bilmelerini istiyorum" dedi.