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Misinaya dolanan martı, kurtarılarak tedavi edildi

Dikili ilçesinde misinaya dolandığı için uçmakta zorlanınca bir okulun bahçesinde konan martı, okul personeli tarafından kurtarılarak tedavi edildi.


Gagası, vücudu ve ayakları tamamen misinaya dolanan martı, Dikili'de Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine kondu. Okul personeli Serkan Sümer ve güvenlik görevlisi Gül Tatlıdede tarafından fark edilerek bir sınıfa alınan martıya burada müdahale edildi. Martı, vücuduna dolanan misinanın dikkatli bir şekilde kesilmesiyle zor durumdan kurtuldu. Bu arada, misinanın martıya zarar verdiği, kuşun ayaklarında yaralar oluştuğu anlaşılınca pansuman yapıldı. Daha sonra da yiyecek verildi.


Sempatik hareketleriyle dikkat çeken martı, görevliler tarafından tamamen iyileştirildikten sonra doğaya ve kendi dünyasına bırakılacak.

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