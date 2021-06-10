Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda mısır tarlasına ekilmiş kenevir bitkisi ile ev içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerinin düzenlediği operasyonda mısır tarlasında ekili vaziyette 67 kök hint keneviri ve ikamet içerisinde 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili E.D. isimli 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.