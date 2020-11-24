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Misli.com 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Arhavispor: 0

3.

Lig Grup 8. hafta maçında Arhavispor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini tek golle mağlup etti.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Aytaç Geçgel, İsmail Semih İleri, Göktuğ Hazar Erel


Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Burak (İlyas dk. 83 ?), Fatih, Mustafa Aşan, Namık Barış (Mert dk. 89 ?), Özkan (Harun dk. 79), Doğukan (Batuhan dk. 89 ?), Hakan Kuş


Arhavispor: Baran, Emrah, Evren (Köksal dk. 83 ?), Hüseyin (Abdurrahman dk. 71), Alperen Utku, Furkan, Uğur (Berat dk. 46), Orhan, Hakan, Tolga, Abdulkadir (Berkay dk. 69)


Gol: Hakan Kuş (dk. 45) (Karşıyaka)


Sarı kartlar: Namık Barış, Mustafa Aşan, İlyas (Karşıyaka), Hakan (Arhavispor)

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