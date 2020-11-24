Misli.com 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Arhavispor: 0

3.
Lig Grup 8. hafta maçında Arhavispor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini tek golle mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Aytaç Geçgel, İsmail Semih İleri, Göktuğ Hazar Erel
Karşıyaka: Erdoğan, Anıl, Cenk, Metin, Burak (İlyas dk. 83 ?), Fatih, Mustafa Aşan, Namık Barış (Mert dk. 89 ?), Özkan (Harun dk. 79), Doğukan (Batuhan dk. 89 ?), Hakan Kuş
Arhavispor: Baran, Emrah, Evren (Köksal dk. 83 ?), Hüseyin (Abdurrahman dk. 71), Alperen Utku, Furkan, Uğur (Berat dk. 46), Orhan, Hakan, Tolga, Abdulkadir (Berkay dk. 69)
Gol: Hakan Kuş (dk. 45) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Namık Barış, Mustafa Aşan, İlyas (Karşıyaka), Hakan (Arhavispor)