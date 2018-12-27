Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracat şampiyonları ödüllerine kavuştu

İzmir'de düzenlenen “Sektör Buluşması ve Ödül Töreni”ne Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyelerinin ilgisi yoğun oldu. Mobilya ihracatında birincilik koltuğu Konfor Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Deri olurken, ikinciliği Alfemo Mobilya kazandı. Mobilya ihracatında üçüncülük ise; CAP Tasarım Dekorasyon Danışmanlık firmasının oldu. Kağıt ve mamulleri sektöründe, TETRA PAK Paketleme birinci olurken, Mayr Melnhof Graphia İzmir Karton ikincilik koltuğunun sahibi oldu. TZE Global Dış Ticaret ise; sektöründe en fazla ihracat yapan üçüncü firma olmanın gururunu yaşadı. Odun dışı orman ürünleri sektöründe en fazla ihracat yapan ilk üç firma ise; KÜTAŞ Tarım Ürünleri ve Defne Dış Ticaret ve Tarım Ürünleri şeklinde sıralandı. Ege Bölgesi yarı mamul ihracatında ise; en fazla ihracat yapan Milano Ağaç Kaplama firmasına özel ödül verildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Özge Ertuğrul Parlas'a da, Mithatpaşa Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi ile burs projesinin hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Mobilya OSB'de ön talep toplama noktasına gelindi

Ödül töreninde konuşan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, nisan ayında göreve geldikten sonra mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu 'Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ile ilgili önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odasının katılımıyla kurulan 'Mobilya Çalışma Komitesi'nin Mobilya OSB'nin fitilini ateşlediğini anlatan Yağcı, “Mobilya OSB için yer tespiti yapıldı. Torbalı OSB'nin bitişiğindeki 830 dönüm arazi için Ege Bölgesi Sanayi Odası ön talep toplama aşamasına geldi ve 130 firmadan 1600 dönümlük ön talep geldi. Mobilya üreticilerimiz ithalatçı müşterileri geldiğinde gönül rahatlığıyla müşterilerini ağırlayabilecekleri bir OSB'ye kavuşmaları için çalışıyoruz” diye konuştu.

"Ara eleman açığını kapatmayı amaçlıyoruz"

Mobilya sektörünün ara eleman açığını gidermek için Mithatpaşa Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi ile Denetim Kurulu Üyesi Özge Ertuğrul Parlas koordinatörlüğünde; burs projesini hayata geçirdikleri bilgisini veren Yağcı şöyle devam etti: “2018-19 eğitim yılında 31 öğrenciye, 21 firmamızın katılımıyla burs veriyoruz. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odamızda bu firmalara eğitim koçluğu yapacak. Önümüzdeki dönemde burs fonumuzu genişletmek için çalışacağız. Bu proje ile mobilya sektörünün ara eleman açığını kapatmayı amaçlıyoruz.”

İhracatta yüzde 8 artış

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin üye sayısının 2018 yılında yüzde 16'lık artışla 880'e, ihracat rakamının ise yüzde 8'lik artışla 587 milyona çıktığını anlatan Yağcı, 2019 yılı için planladıkları faaliyetleri ise şöyle özetledi: “Endüstriyel orman kurulması için çalışma yapmak, mobilya sektörü için Design İzmir UR-GE projesini hayata geçirmek, üniversite-sanayi işbirliği ile Tasarım Projesi yapmak, meslek lisesi öğrencilerine yönelik eğitim (koçluk) ve staj imkanı sağlama konusunda meslek lisesi/sanayici işbirliği amaçlı komisyon kurmak, firmalara yönelik sektörel eğitim programları gerçekleştirmek ve birlik bünyesinde alt sektörlere yönelik çalıştaylar yapmak,ticaret ve alım heyetleri organizasyonları gerçekleştirmek.”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, “Sektör Buluşması ve Ödül Töreni”nde, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birliklerinin faaliyetleri ile ilgili bir sunum yaptı.