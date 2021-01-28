Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 5.5 milyar doları geçti

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2020'de 5.5 milyar doları geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin hedefi, pandemi sonrası ihracatta en az yüzde 10 artış yakalamak.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı; mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının 2020'de 5.5 milyar doları geçtiğini açıkladı. Sektör hakkında bilgi veren Başkan Yağcı, birlik olarak bünyelerinde mobilya, kağıt ve odundışı orman ürünleri gibi üç önemli alt sektörü barındırdıklarını belirterek, “Üç sektörümüzün ihracatında 2020 yılı itibariyle 5.5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat rakamını yakalamış olduk. Ege Bölgesi olarak baktığımızda ise 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata imza attık. Biz de, geçen senenin ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık” dedi.

Hedef pazarlar, ithalat potansiyeli yüksek ülkeler

“2020 yılı başında her ne kadar yüzde 10'lık bir ihracat artışı hedeflemiş olsak da Covid-19 salgının dünya ticaretine negatif etkileri göz önüne alındığında iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim” diyen Başkan Yağcı, “Ege Bölgesinde bin 780 ihracat gerçekleştiren üye firmamız var. 695 milyon dolarlık ihracatımızın yüzde 67'si ilk 25 firma tarafından yapıldı. Türkiye genelinden 220, Ege Bölgesinden 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra bu sene Papua Yeni Gine, Dominika, Namibya, Myanmar gibi ülkeleri de pazarlarımız arasına ekledik. Hedef pazarlarımız halihazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ithalat potansiyeli yüksek ülkelerdir” diye konuştu.

“Rakamlar hedeflerimizin çok gerisinde”

Sektörün sağladığı katma değeri değerlendiren Başkan Yağcı, şunları söyledi: “Türkiye geneli baktığımızda ortalama birim fiyatımız 1,51 USD, Ege Bölgesi olarak ise 2,12 USD'dir. Ege olarak Türkiye'nin yüzde 40 üzerinde bir katma değer sağladığımızı söyleyebilirim. Elbette bu rakamlar hedeflerimizin çok gerisinde. Hedefimiz tasarım, AR-GE, markalaşma ve inovasyonla katma değerli ürünler üretip ihraç ederek birim ihraç fiyatlarımızı artırmak. Birim fiyatı en düşük olan ürünlerimiz talaşlar, hurdalar, döküntüler vb. ürünler, katma değer denince ise tabii ki devreye tasarım ve marka ürünlerimiz giriyor.”

Projeleri anlattı

Küresel olarak ticaretin dijitalleşmesi konusunun pandemi ile birlikte daha da hızlandığını kaydeden Başkan Yağcı, firma ve sektörlerine destek olmak, yol göstermek adına birçok proje yürütmek için kolları sıvadıklarını söyledi. Başkan Yağcı, “Firmalarımızın teknolojik gelişmelere, yeni düzene uyum sağlayarak yeni fırsatları yakalayabilmeleri adına birçok proje planlıyoruz, Mobilya sektöründe yeni UR-GE projemiz ‘Aegean Furniture' bakanlık tarafından onaylandı ve ihtiyaç analizi sürecini başlatmak üzereyiz, yine mobilya sektörünce İZKA tarafından desteklenen Mobint projemizle firmalarımızın e-ticaret bağlamında yol haritalarının hazırlamasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, gıda sektöründe Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda altı gıda birliği olarak 23-27 Kasım tarihlerinde ülkemizin ilk sanal gıda fuarı olan The Fource'u gerçekleştirdik. Uluslararası alanda Türk malı algısını güçlendirmek adına, uluslararası sektörel örgütlerde üyeliklerimiz var ve buralarda ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. Yine her türlü fuar, heyet, dijital platformlarda Türkiye'nin gücünü ve marka değerini gösteren çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

En az yüzde 10 artış hedefi

Dijitalleşme ile birlikte yeni fırsatların açıldığını dile getiren Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık dünya bir tık uzağımızda ve bu şansı iyi değerlendirmek lazım. Biz de birlik olarak üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. 2021 yılında mevcut projelerimize devam ederken, sanal sektörel ticaret heyeti organizasyonları, fuarlarla ihracatımızı arttırmak için çalışacağız. Pandeminin yaşattığı tüm olumsuzlukların yanında tüm dünyanın online dönüşümünü hızlandırdığı inkar edilemez bir gerçek. Ayrıca pandemi şartlarının ortadan kalkması da yeni fırsatlar sağlayacaktır. Üyelerimizin bu fırsatları yakalayacağına inanıyor ve pandemi sonrası ihracatımızda en az yüzde 10 artış yakalamayı hedefliyoruz.”