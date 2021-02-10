Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 695 milyon dolar ihracat

5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat rakamını yakaladıklarını, Ege Bölgesi olarak geçen yıl 180 ülkeye 695 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020 yılı büyüme rakamlarını ve bünyesine dahil olan sektörlerin sorunlarını değerlendirdi. EİB bünyesinde yer alan mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinin dahil olduğu üç sektörün, Türkiye geneli ihracatlarının 2020 yılı itibariyle 5.5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat rakamını yakaladığını belirten Yağcı, “Ege Bölgesi olarak baktığımızda 2020 yılında 695 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen senenin ihracat rakamının üzerinde kalmayı başardık. 2020 yılı başında her ne kadar yüzde 10'luk bir ihracat artışı hedeflemiş olsak da covid-19 salgının dünya ticaretine negatif etkileri göz önüne alındığında, iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Türkiye genelinde toplam 220 ülkeye, Ege bölgesinde ise 180 ülkeye ihracat yaptığını belirten Yağcı, “Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler Irak, İsrail, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan. Bununla birlikte hâlihazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler, ithalat potansiyeli yüksek ülkeler ve bu ülkeler bizim hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Odun dışı orman ürünleri, cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor

Odun dışı orman ürünlerinin ihracında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu ve bu sektörün ülkenin cari açığını kapatmada önemli bir etken olacağını söyleyen Yağcı, “Covid-19 salgını ile önemi bir kez daha anlaşılan kekik, defne, adaçayı ve biberiye gibi ürünlerimizin ihracatında önemli artışlar mevcut. 2020 yılına baktığımızda bir önceki yıla göre dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yaptığımız kekikte yüze 13, dünya üretiminin yüzde 90'ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağında yüzde 17 artış görülüyor. Aynı şekilde biberiyede yüzde 30, ıhlamurda ise yüze 32 artış mevcut. Bu artışların 2021 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Odun dışı orman ürünlerinin yalnızca ihracatımıza değil ülke ekonomisine de katkı çok önemli. Üretim ve pazarlama süreçlerinin tamamında ortaya çıkan katma değer ülkemize kalıyor, dışa bağımlı olmadan üretim yapılıyor, bu da ülkeye giren her bir doların cari fazla olarak ekonomiye yansıması demektir” dedi.

"Mobilya sektörünü cari fazla veren ender sektörlerimizden"

2020 yılın da insanların salgın nedeniyle evlerinden çıkamadığını, bu sebeple de yıl içinde mobilyalarını değiştirme eğilimlerinin fazla olduğunu belirten Yağcı, şöyle devam etti: “Evden çıkamama durumu insanları ev mobilyalarını yenilemeye itti. Bununla birlikte evlerimiz artık home-office olarak da kullanılıyor, kimi sektörler kalıcı olarak evden çalışmaya geçti. İmkânı olmayan sektörlerde ise bu duruma en fazla nasıl adapte olabiliriz diye düşünüyor. Biz bu eğilimi görerek 2020 yılının ikinci yarısında toparlanarak ivme kazanan sektörlerden olmayı başardık”

Konuşmasının devamında mobilya sektörünün cari fazla veren ender sektörlerimizden olduğunu, ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağladığını kaydeden Yağcı, şunları söyledi: “Dünya'da referans kabul edilen araştırma merkezi CSIL'in raporuna göre 2020 yılında Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya kadar yükseldi. Sektör olarak ilk hedefimiz dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek ve mobilya sektörümüzün bunu başarabilecek potansiyeli var. Ticaret Bakanlığımız, mobilya sektörüne yönelik ABD özelinde belirlediği strateji doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor ve bu kapsamda ABD'de bir lojistik merkez kurulması planlanıyor”