İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilyacı çırağıydı, dünya 4'üncüsü oldu

İzmir’de daha önce mobilyacı çıraklığı yapan vücut geliştirme sporcusu Burak Temel, Sırbistan’da düzenlenen şampiyonada dünya 4’üncüsü oldu.

İzmir'de daha önce mobilyacı çıraklığı yapan vücut geliştirme sporcusu Burak Temel, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada dünya 4'üncüsü oldu.


Karabağlar ilçesinde yaşayan ve mobilyacı olan babasının yanında çalışan 24 yaşındaki Burak Temel, merak saldığı vücut geliştirme sporunda Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada dünya 4'üncüsü oldu. Şampiyonada Büyük Erkekler +100 Kilo Ağır Siklet kategorisinde yarışan Burak Temel, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan 14 sporcu arasından 4'üncülük başarısı göstererek madalyaya ulaştı.



Madalyasını Mehmetçik'e adadı


Daha önce 2016 yılında dünya sekizinciliği, Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği bulunan Burak Temel, kazandığı madalyanın ardından asker selamı vererek madalyasını Mehmetçik'e adadı. Temel, 2016 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen dünya şampiyonasında elde ettiği elde ettiği sekizinciliği geliştirdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, “3 yıldır bu şampiyona için çalıştım. Dünya 4'üncülüğü nasip oldu. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.