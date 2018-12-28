Modacı öğrencilerin defilesine büyük ilgi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nin 41 modacı öğrencisi, 2018-2019 güz dönemi defilesinde tasarımlarını sergiledi. Öğrencilerin performansı, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün 2018-2019 güz dönemi defilesi, yoğun ilgi gördü. 41 öğrencinin kreasyonlarından oluşan defilede, 120 farklı tasarımlar katılımcıların beğenisine sunuldu. İkinci sınıf öğrencilerinin, Japon kâğıt katlama sanatı origami ve böcek bilimi entomolojiden faydalanarak yaptığı tasarımlar herkesin dikkatini çekti.

Üçüncü sınıf öğrencileri de, çocukluk ve gençlik anılarını çağrıştıran objeler üzerine tasarımlarını sergilerken, dördüncü sınıf öğrencileriyse; 20. yüzyılda Almanya'da kurulan ve sanatın tüm dallarında yenilikçi akımlara ev sahipliği yapan Bauhaus Okulu'ndan ilham aldı. Öğrenciler, bu ilhamla Christopher Isherwood'un "Hoşça Kal Berlin" romanından esinlenilerek oluşturulan "Kabare" adlı müzikal çerçevesinde ürettiği giysileri sergileme fırsatı buldu.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, defileyle ilgili, "Öğrencilerimiz tasarımlarını yaparken, 1919 yılında kurulan ve bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Bauhaus Okulu'nun tasarıma ve sanata etkisinden ilham aldı. Üniversitemiz teknisyenlerinden akademisyenlerimize, bir ekip ruhuyla çalışarak bu defileyi gerçekleştirdik" diye konuştu.