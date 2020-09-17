Modanın merkezini canlandıracak proje

Türkiye'nin gelinlik üretim merkezi haline gelen İzmir'de Mimar Kemalettin Moda Merkezinin Necati Bey Bulvarı ve Mimar Kemalettin Caddesi kesişimindeki meydan ve çevresinin, hem yeni görüntüsü hem de sağladığı olanaklarla turistlerin ve İzmirlilerin odak noktası olması hedefleniyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, İzmir Ticaret Odası Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti Grubu ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği isteğiyle, “Mimar Kemalettin Moda Merkezi Meydan Düzenleme Konsept Projesi” hazırlandı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Anıtlar Kurulundan onay bekleyen proje, uygulanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Estetik Müdürlüğü'ne teslim edildi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun yönetiminde Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, Dr. Öğretim Üyesi Onur Mengi, Öğretim Görevlileri İpek Kaştaş Uzun, Michael E. Young, Güneş Atakan Pekşen, mezun mimarlar Fatih Gülpınar, Seyit Koyuncu, mezun endüstriyel tasarımcılar Sıla Altuntaş, İdil Ersin tarafından oluşturulan projeyle meydan ve yakın çevresi yeniden cazibe merkezi olacak.

Tarihi dokuya sadık kalındı

Proje hakkında bilgi veren Dekan Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, bölgede yapısal, sosyal ve sektörel araştırmalar yaptıklarını, projenin iş yeri sahipleri ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hazırlandığını söyledi. Mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı ile tekstil ve moda tasarımı bölümü öğretim üyelerinin yer aldığı çok disiplinli bir araştırma grubunun çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Bulgun, yapıların tarihi dokularına sadık kalınarak tasarımların oluşturulduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bulgun, “Eski yapıları koruyarak yeni bir konsept oluşturmayı amaçladık. Tabela ve görsel kirliliği ortadan kaldırdık. Mimari, tarihi değerleri ortaya çıkaran ve yeniyle birleşen bir merkez oluşturmayı hedefledik” dedi.

Tüm detaylar incelendi

Alanda güneş haritasından yapısal analizlere dek birçok ölçekte çalışmalar yapıldığını, kullanılacak malzemeden yeşil alanlara ağaç tiplerine dek bütün detayların planlandığını aktaran Prof. Dr. Bulgun, kimliklendirme çalışmaları kapsamında “MKMM” kısaltmasının alan girişlerinde ve birçok yüzde farklı malzemelerle tasarım uygulamalarına dönüşeceğine söyledi. Merkezi; yaşayan bir alan haline getirmeyi, kafe ve oturma alanlarıyla kentliyi bölgeye çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Bulgun, “Gelinlik fuarlarının ardından özellikle yabancı alıcılar burada zaman geçiriyor. MKMM ifadesi de yabancılar için daha kalıcı bir kimlik. Merkezi; defile alanlarının olduğu, 24 saat yaşayan, ziyaretçilerin akıllarında kalan bir mekan haline getirmeyi istiyoruz. Alanı; peyzaj elemanları, aydınlatma, mobil kafe, belli bir tipte ağacın kullanıldığı ve insanların vakit geçirmek isteyecekleri bir yapıya dönüştürmek istedik. Kentsel sit alanı olduğu için de yapısal bir müdahalede bulunmadık. Amacımız sektörel canlılığın oluştuğu bir cazibe merkezi oluşturmak. Asıl önemlisi de kentlinin Mimar Kemalettin Moda Merkezi ile etkileşimini arttırmak” diye konuştu.