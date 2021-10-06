İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Modem içerisinden uyuşturucu çıktı

İzmir Otogarı’nda polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı yabancı uyruklu bir kişinin çantasında bulunan modemin içerisinden metamfetamin maddesi çıktı.

İzmir Otogarı'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı yabancı uyruklu bir kişinin çantasında bulunan modemin içerisinden metamfetamin maddesi çıktı. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Otogarı'nda uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin şüphelendiği yabancı uyruklu M.B. adlı bir kişinin çantasında bulunan modemin içerisine gizlenmiş halde 43,94 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.