Modifiyeli araç tutkunları Menemen'de buluştu

Menemen Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Menemen Garage Modifiyeli Araba Festivali'ne 750'in üzerinde araç katıldı. Modifiyeli araç tutkunlarıyla drift atan Pehlivan, “Gençlerimizin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Menemen Belediyesi, pazar günü modifiyeli araç tutkunlarını Menemen'de buluşturdu. Ulukent Eshot Garajı'nda düzenlenen Menemen Garage Modfiyeli Araba Festivali'ne 750'in üzerinde araç katıldı. Modifiyeli, klasik ve yüksek performanslı araçların görücüye çıktığı festivalde, farklı modellerdeki aksesuar ve ses sistemleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Festival çerçevesinde, Desibel Yarışması, Avrupa Güzellik Yarışması ve Tofaş Güzellik Yarışması gerçekleştirildi.

Otomobil tutkunları M. Enes Açma, Mesut Suda, Oral Güler'in onur konuğu olarak katıldığı festivalde, Dj Bensu ve Dj Janti alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Festival alanına ünlü fenomen Tanju Akdoğan'ın büyük ödüller alan tırı ile giriş yapan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, çevredeki vatandaşların büyük sevgisiyle karşılandı. Modifiyeli arabaları tek tek gezen Pehlivan, gençlerin drift yapma talebini de geri çevirmedi. Pehlivan festivale gelen annelerin de anneler gününü kutlamayı ihmal etmedi.

‘Gençlerin yanındayız'

Böylesine güzel bir organizasyonu Menemen'de yapıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Pandemi nedeniyle uzun zamandır zor günler yaşadık. Özellikle genç kardeşlerimiz bu tür buluşmalara hasret kaldı. Geçtiğimiz yıl Seyrek ve Yahşelli'de otomobil yarışları düzenlememizin ardından şimdi de Modifiyeli Araba Festivalimizle bir aradayız. 7'den 70'e herkes burada. Bu konuda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi yaşanan kalabalıkla görmüş olduk. Gençlerimizin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz. Festivalin mimarlarından olan Menemen Garage ekibi başta olmak üzere katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akşama kadar süren festival, Desibel Yarışması, Avrupa Güzellik Yarışması ve Tofaş Güzellik Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.