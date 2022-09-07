Moldova Büyükelçisinden Başkan Soyer'e ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'u ağırladı. Moldova Cumhuriyeti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliğini geliştirilmesi amacıyla yapılan ziyarette Başkan Soyer, “Şehirler arası ilişki çok faydalı olacak. Biz bu işbirliğine hazırız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'u İzmir Sanat Merkezindeki Başkanlık Ofisinde ağırladı. Moldova Cumhuriyeti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında kültürel, sosyal ve ticari-ekonomik işbirliği olanaklarının gelişmesi amacıyla yapılan ziyarette Başkan Tunç Soyer, “Şehirler arası ilişki çok faydalı olacak. Biz belediyeler olarak aramızdaki ilişkiyi güçlendirebilir ve geliştirebiliriz. Kültür, sanat, müzik, spor üzerinde aramızdaki bağı kuvvetlendirebiliriz. Biz bu işbirliğine hazırız” dedi.

Gagavuz Türklerinden olduğunu ifade eden Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, “İlk defa İzmir'e geldim. İzmir, o kadar büyük ve gelişmiş bir şehir ki bayıldım. İzmir çok güçlü de bir şehir. Sanayisi, tarımı, tekstil ve liman kenti olması bize örnek oluyor. Sizin bilginizden ve tecrübenizden faydalanmak ve işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Moldova'nın da bir limanı var. Türkiye'nin desteklerini hep yanımızda hissettik ne zaman dara düşsek hep yanımızdaydınız” şeklinde konuştu.