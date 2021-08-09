Mono Clinic, 200'e yakın fenomeni tedavi etti

Eyup Derundere tarafından İzmir'de kurulan klinik plastik cerrahi, obezite cerrahisi, kozmetik diş tedavileri ve saç ekimi alanlarında sunduğu başarılı tıbbi prosedürlerle yurt dışından gelen hastaların ve dünyaca ünlü fenomenlerin ilgi odağı haline geldi. Türkiye'deki sağlık turizmi uygulamalarının öncüsü konumunda olan Mono Clinic, bu yıl içerisinde dünyaca ünlü 200'e yakın fenomen tarafından tercih edildi.

Ziyaretçi isimler arasında Alexis Stone, Suicide Girl Riae, Fitness Model Mia, Supermodel Carla Howe, Nijerya Güzeli Ronnie ve Dream Boys üyeleri de yer alıyor; klinikteki tıbbi deneyimlerinden oldukça memnun kalan ünlü isimler, tedavilerinden sonra kliniğin yetenekli cerrahlarına ve titiz tıbbi ekibine övgüler yağdırdı.

Sağlık turizmi kapsamında geniş yelpazede oldukça başarılı tıbbi deneyimler sunan klinik aynı zamanda Avrupa, Amerika ve Afrika'dan da çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor; klinik geçtiğimiz yıl plastik cerrahi, obezite, diş ve saç ekimi tedavileri için bin 500'ün üzerinde yabancı hasta tarafından ziyaret edildi.

Tedavilerinde en gelişmiş teknik ve teknoloji kullanılıyor

Klinikte plastik, obezite, diş ve saç ekimi tedavilerinde en gelişmiş teknikler ve teknoloji kullanılıyor; en iyi sonuçlar ve en konforlu tıbbi deneyim için dünya çapındaki gelişmeler takip edilip tedavilere en uygun ve etkili şekilde adapte ediliyor. Klinik fazla sayıda dünyaca ünlü ismi ağırlamaktan oldukça mutlu. Mono Clinic'in gelişmiş tedavileri yanında, İzmir-Türkiye'deki dikkat çekici ve turizm merkezi konumu, tercih eden yabancı hastalara ve ünlü isimlere sadece kaliteli ve konforlu değil aynı zamanda oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.