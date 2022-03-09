“Mor Şalvar” oyunu İzmirlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrolarının (İZBBŞT) üçüncü oyunu “Mor Şalvar” Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen dünya prömiyeri İzmir Sanat'ta gerçekleştirildi.

2021 yılında ilki gösterilen Erhan Gökgücü Oyun Yazarlığı Ödülü'ne layık görülen, Ferhat Lüle'nin kaleme aldığı ve Ufuk Aşar'ın yönetmenliğini üstlendiği “Mor Şalvar” İzmir Şehir Tiyatroları'nda dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT), “Tavşan Tavşanoğlu"nun ardından üçüncü oyunu “Mor Şalvar” ile seyirci karşısına çıktı. Prömiyeri Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta yapılan gösterime İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda sanatsever katıldı. “Mor Şalvar” izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.