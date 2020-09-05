Mor ve Ötesi'nden İEF'de senfonik rock konseri

Türkiye'nin önde gelen rock gruplarından Mor ve Ötesi, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İzmir Senfoni Orkestrasıyla birlikte aynı sahnede sevenleriyle buluştu.

Türkiye'nin önde gelen rock gruplarından Mor ve Ötesi, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF)'nın açılış gecesinde sahne aldı. Sevilen grup, İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde sevenleriyle buluştu. Parçalarını İzmirliler için seslendiren grup, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Açıkhava Tiyatrosu'nda pandemi koşulları altında düzenlenen bu önemli konseri kızı Defne ve eşi Neptün Soyer ile izledi.

"İEF sadece bir ticaret fuarı değil"

Başkan Tunç Soyer, İEF'nin dünyanın en büyük ticaret organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. İEF'nin yalnızca bir ticaret fuarı olmadığının altını çizen Başkan Soyer, “Bu her yıl insanlığın bulunduğu noktaya ayna tutan ve insanlığın bulunduğu noktayı tüm insanlıkla paylaşan bir mecra. O nedenle çok kıymetli. O nedenle 89 yıldır devam eden dünyadaki ender organizasyonlardan biri” dedi.

“Aynı kıtanın insanlarıyız”

Bu yıl İEF'nin temasını 'Akdeniz' olarak belirlediklerini anımsatan Tunç Soyer, “Daha göreve başladığım ilk günlerde 6 Akdeniz kentinin belediye başkanına mektup yazmıştım. O mektupta, 'Biz aslında dünyanın ortasında yer alan ve belki de adına mavi kıta diyebileceğimiz bir coğrafyanın insanlarıyız. Bizi birbirimizle buluşturan çok sebep var. Çok ortak paydamız var. Aynı iklim, aynı lezzetler, aynı yaşam tarzları. Sınırlara rağmen aslında biz aynı kıtanın aynı iklimin, aynı coğrafyanın insanlarıyız' ifadelerine yer vermiş ve onları fuara davet etmiştik. Bugün aslında burada onlarla beraber olacaktık. Ne yazık ki korona virüsü salgını bunu engelledi; ama onlar yine de videolarını hazırlayıp gönderdiler. Akdeniz'in yeniden bir barış denizi olması için, Akdeniz'in etrafındaki insanların yine barış ve mutluluk içinde yaşaması için ve yeniden omuz omuza geleceği inşa etmek için İEF'den sanal olarak da olsa tüm Akdeniz'e selam ve saygılarımı gönderiyoruz” diye konuştu.

89. yılında pandemiye rağmen fuarı açmış olmanın heyecanı ve gururunu taşıdığını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEF'nin 2. Dünya Savaşı yıllarında bile kesintiye uğramadığını söyledi. Soyer, “Hiç enseyi, karartmayalım, hiç umudumuzu kaybetmeyelim. Çok daha güzel bir gelecek bizi bekliyor” dedi.

Konser öncesi Kültürpark'taki havuz üzerinde yapılan, ziyaretçilere renkli ve keyifli anlar yaşatan lazer şovu da ilgiyle izledi.