Mor ve Ötesine albüm tasarladı, ödüle doymadı

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu Ataberk Akalın, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından ‘Yılın Genç Grafik Tasarımcısı' seçildi. Mor ve Ötesi müzik grubunun “Sirenler” albümü için yaptığı tasarımıyla ‘En İyi Albüm Kapağı Tasarımı Ödülünü kazanan Akalın, Kristal Elma Ödül Töreninde de farklı tasarım ve reklam işleriyle 14 dalda bronz ve gümüş ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu Ataberk Akalın, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 41'incisi gerçekleştirilen Grafik Tasarım Ödüllerinde ‘Yılın Genç Grafik Tasarımcısı' seçildi. Ünlü Mor ve Ötesi müzik grubunun “Sirenler” albümü için yaptığı tasarımıyla aynı ödül töreninde En İyi Albüm Kapağı Tasarımı Ödülüne de layık görülen Akalın, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen 34. Kristal Elma Ödül Töreninde ise farklı tasarım ve reklam işleriyle 14 dalda bronz ve gümüş ödül kazandı.

Şimdiye kadar 40'tan fazla ödüle sahip olan Akalın, 2019 yılında Cannes Young Lions yarışmasında reklam filmi kategorisinde Altın Aslan kazanarak Fransa'daki ödül törenine katılmıştı.

Akalın aynı yıl Mediacat'te yayınlanan ‘30 yaş altı 30' listesine girdi. İstanbul'da bir reklam ajansında kıdemli sanat yönetmeni olarak görev yapan Akalın, “Sirenler'in tasarım ve üretim süreci için uzunca bir süre boyunca eşi benzeri görülmemiş bir emek harcandı. Güzel ödüllerle taçlandığını görmek benim adıma çok gurur verici” dedi.