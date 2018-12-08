Motoruna öyle bir ceza geldi ki makbuzu görünce şok oldu

İzmir'de yaşayan Mert Ötükçü kendine ait motoruna yüksek sesle müzik dinlemekten dolayı gelen trafik cezası ile şok oldu. Motorunda müzik sisteminin dahi bulunmadığını belirten Mert Ötükçü durumun düzeltilmesi için yetkililere seslendi.

İzmir'de yaşayan Mert Ötükçü, geçtiğimiz günlerde evine gelen 108 liralık trafik cezası ile adeta şok oldu. Gelen ceza makbuzunda, 'Müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan' olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran Ötükçü, cezanın düzeltilmesini bekliyor.

Cezanın 23 Kasım 2018 tarihinde saat 17.15'de Manisa Salihli'de kesildiğini söyleyen Ötükçü, o tarihte ve saatte ailesi ile birlikte İzmir Gaziemir'de bir alışveriş merkezinde olduğunu, motorunun da alışveriş merkezi otoparkında olduğuna dair kamera kaydı olduğunu iddia etti.

"Kaskın içinde çaldığınız müziğin sesini duyamazsınız"

Konuyla alakalı ilgili yerlere başvurularını yaptığını belirten Ötükçü, "Gerekli mercilere mailler attım. Salihli Emniyet Amirliğini aradım gerekli cevabı alamadım. Bu tarz motosikletler genelde dağ, yamaç ve arazi koşullarına uygun. Kaskın içinde çaldığınız müziğin sesini de duyamazsınız. Böyle bir durumdan ceza gelmesi komik bir durum. Motorumda müzik sistemi dahi yok" dedi.

Ceza makbuzu gelince ilk olarak Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiğini belirten Ötükçü oradan cezanın kesildiği Manisa Salihli ilçesine gitmesi gerektiğini öğrendiğini ve gitmeyeceğini belirterek, "Gitmem gelmem 150 lira, ceza ise 108 lira. Muhtemelen cezayı ödeyeceğim. O saatlerde alışveriş merkezinde olduğuma dair kanıtlarım da var. Aracım AVM'nin otoparkında ve kamera görüntüsü de mevcut. O saatte sosyal medyadan durumda paylaştım. Gerekli yerlere mail gönderdim, cevabını bekliyoruz" diye konuştu.