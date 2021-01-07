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Motosiklet kazasında ölen gencin üzerinden sahte polis kimliği çıktı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öne sürüldü.


Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı civarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet üzerinde seyir halinde olan Günay Avar (21) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklendi. Yolda metrelerce savrulan Avar'ı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda çevre güvenliğini sağladı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Üzerinden sahte polis kimliği çıktı


Öte yandan kazada yaralanarak hastaneye sevk edilen Günay Avar isimli gencin üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öne sürüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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