Motosiklet kulübü üyesi motor kazasında öldü

Lastiği patladığı için yolda park eden kamyona çarpan Yayla, hayatını kaybetti.

Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Alaattin Yayla, dernek üyesi oğlu Oğuz Yayla ve arkadaşları ile birlikte grup halinde, Ilıca Mahallesindeki derneklerinin toplantısının ardından Çeşme'ye doğru yola çıktı. Motorlu grup saat 21.00 sıralarında, İş Bankası Kampı yakınlarına geldiğinde, Alaattin Yayla'nın kullandığı motorun önüne aniden bir köpek fırladı. Alaattin Yayla, köpeğe çarparak yola düştü. Motoruyla birlikte yolda sürüklenen Yayla, lastiği patladığı için yolun kıyısına park eden ve lastiği sökülmüş bir kamyonun arka aksına çarparak ağır yaralandı. Kendisinden iki motor arkasında olan oğlu Oğuz Yayla ve diğer motorlu arkadaşları hemen ambulans çağırarak ağır yaralı olan Alaattin Yayla'yı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürdü. Kazada ağır yaralanan Alaattin Yayla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.