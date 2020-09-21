Motosikletine yakıt doldurmak istemişti, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde, yakıtı biten motosikletine yol kenarında benzin doldurma isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tire Belevi Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çayırlı Mahallesi'nde yaşayan Zafer Kurt (28), sabah saatlerinde işe gitmek için 35 AGG 309 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Kurt'un kullandığı motosikletin yakıtı bir süre yol aldıktan sonra bitti. Motosikletini yol kenarına çeken Kurt, sonradan temin ettiği şişe içindeki benzini motosikletine doldurmak istedi. Bu sırada 34 CJY 830 plakalı Erdem E. idaresindeki otomobil, yol kenarında yakıt ikmali yapan genci fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Zafer Kurt, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.