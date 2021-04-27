Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye Tolga İdis'in hayatını kaybettiği kaza bir iş yeri kamerasınca görüntülendi. Hayatını kaybeden kuryenin acılı babası, oğluna vuran araç sürücüsünün süratli olduğunu söyleyerek, "Jet gibi gelip oğluma vurmuş oğlumu Paramparça etmiş" açıklamasında bulundu.

Olay, 24 Nisan akşamı saat 18.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eşrefpaşa istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan Tolga İdis idaresindeki 35 AUF 488 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen E.K. (26) idaresindeki 35 KB 8315 plakalı Fiat marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İdis, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosikletli kurye Tolga İdis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 buçuk yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen motosikletli kurye Tolga İdis'in acı haberini hastanede alan yakınları sinir krizi geçirdi. İdis'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.K. işe çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen trafik kazası bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryenin karşıdan gelen aracı görüp panik yaparak kayması, daha sonra da süratle gelen aracın kendisine hızla çarptığı ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu görüldü.

"Videoyu izleyenler 'Oğlunun düşmanı mı vardı?' diyor"

Kazada hayatını kaybeden motosikletli kuryenin babası Kadir İdis, yaptığı açıklamada oğluna vuran sürücünün çok süratli olduğunu, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyemediğini, izleyenlerin ise kendisine 'Oğlunun düşmanı mı vardı?' sorusunu yönelttiklerini söyledi. Acılı baba İdis, "Resmen cinayet gibi. Ben videoyu seyredemedim. İzleyenler diyor ki 'Oğlunun düşmanımı vardı, oğlunu sevmeyen biri mi vardı?' O yolda sokağa çıkma yasağı varken, dört şeritli yolda, geliyor benim oğlumu biçiyor. Video kayıtları var. Benim oğlumun motoru 50'lik motor. Benim oğlumda kask var, dizlik var. Ben yıllarca o cadde üzerinde iş yaptım. Orayı çok iyi biliyorum. İftar saati yaklaştığı zaman jet gibi iftara yetişmeye çalışıyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında o araba nasıl jet gibi gidiyor? Oğlum yanlış şeritte bile olsa orada spot mağazaları var. Yol kenarında o tek şeritte kurtarmak istedi belki de. Bu adam jet gibi gelip oğluma vurmuş; oğlumu paramparça etmiş" açıklamasında bulundu.

"Oğluma vuran sürücü gitti iftarını açtı, benim oğlum aç karnına öldü"

Kaza yapan sürücü E.K.'nın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Kadir İdis, "Artık bu motorculara dikkat edin. Onlar da insan evladı. Artık bütün alışveriş siteleri motosikletli kuryeler ile siparişleri gönderiyorlar. Allah için şu motorculara dikkat edin. Onun da trafik aracı var, senin de var. Senin ne üstünlüğün var? Orada hız limiti uyarısı var, o limiti aşma. Oğluma vuran sürücü akşamına gitti iftarını açtı. Benim oğlum aç karnına öldü. Aç karnına kara toprağa girdi" diye konuştu.

"2 buçuk yaşında bir çocuk babasız kaldı"

Kazada hayatını kaybeden sürücü Tolga İdis'in acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunan İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, trafikte motosikletli kuryelerin fark edilmesini istediklerini söyledi. Akgül, "3 gün önce vefat eden kardeşimizin taziyesine geldik. Allah rahmet eylesin. Babasının durumunu gördük. Maalesef cinayet gibi bir kaza söz konusu. Oradaki arkadaşımızın bir anda korkuyla kaymasıyla arabanın vurması bir oluyor. Kazanın ardından kendisine olay yerinde kalp masajı yapıyorlar. Daha sonra da hastanede vefat haberini aldık. Bu durum çok acı maalesef. Biz motosikletli kuryeler artık fark edilmek istiyoruz. Bizi araçtan saymamalar, bizi fark etmemeler devam ediyor. Bugün 2 buçuk yaşında bir çocuk babasız kaldı. Acımız çok büyük. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin inşallah" dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.