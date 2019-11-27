‘Mucize molekül' saç ve cilt sağlığı hizmetinde

Avrupalıların, sağlık üzerindeki çok yönlü etkisi nedeniyle ‘Tanrı Molekülü' adını verdikleri ozon; saç ve cilt sağlığı üzerindeki mucizevi etkileri ile kozmetik firmaları tarafından baş tacı edildi. Yerli patentli ozon ürünleri ile dikkat çeken Orenda Kozmetik'in Genel Müdürü İsmet Yılmazer, ozonun saç sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

Ozon gazı, 3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle renksiz bir gaz olarak tanımlanıyor ve atmosferin üst katmanlarında yer alıyor. Ozon yağının bilinen en iyi formülü Ozol ya da Glycozone adı verilen bileşik. Ozonun tedavi amaçlı kullanımına bakıldığında ise veriler 1900'lü yılların başına kadar ulaşıyor. Ünlü mucit Nicola Tesla kuşpalazı ve yatak yarası (dekübit ülser) hastalıklarının tedavisi için 1902 yılında Ozol bileşiğini patent altına aldı ve New York'taki eczaneler ozon yağı satışına başladı. Ozol bileşiği, 2.Dünya Savaşında da yaygın bir şekilde yaralıların tedavisinde kullanıldı. Ancak antibiyotiklerin keşfi ile uzun yıllar geri planda kalan Ozon, antibiyotik direncinin oluşmaya başladığı 2000'li yıllarda yeniden tahtına geri döndü. Avrupalıların ‘God's Molecule' yani tanrı molekülü diye tanımladıkları ozon, yeniden sağlığımızın en büyük dostu olarak hayatımıza girdi. Bu tanrı molekülünü Orenda Kozmetik de insanların kolay ulaşabileceği formlarda hizmete sundu.

3 farklı formda ürettiği ozon yağı, jel ve kremle sağlık ve güzelliği bir arada sunan Orenda Kozmetik Genel Müdürü İsmet Yılmazer, ‘tanrı molekülü'nün bu alandaki etkilerini anlattı.

Ölüme ter edilen hücreleri kurtarıyor

İlk olarak ozon yağı hakkında bilgi veren Orenda Kozmetik Genel Müdürü İsmet Yılmazer, “Ozon yağı, A kalite soğuk sıkım zeytinyağının ozon enjekte edilmiş halidir. Yüksek konsantrasyonda oksijen bileşikleri içeren ozonlanmış zeytinyağı; yaşlanma, sigara kullanımı, kirli hava koşulları vs. ile uzun süre oksijenden mahrum kalan hücreleri oksijene doyurur. Derinin oksijenlenmesini ve kan dolaşımını artırarak deri yaşlanmasını önler. Sağladığı oksijenlenme ile sıkılaştırıcı, cildi toparlayıcı etkiye sahiptir. Anti-ageing bakımında ve cilt sarkmalarında kullanıldığında oldukça güzel sonuçlar alınıyor. İçeriğinin saf ve katkısız olmasından dolayı, her türlü sağlık problemi ve cilt kusurlarını önlemede ozon yağını rahatlıkla kullanabiliyor ve özel tedavi planları ile saç ve cilt bakımında Orenda olarak biz de azımsanamayacak sonuçlar alıyoruz. Özellikle Orenda saç serumu Hair Care ve ozon kürü birlikte uygulandığında 6 seansta saçların yüzde 60 daha güçlü olmasına katkı sağlıyor.

Yeryüzünün en şifalı yağlarından biri

Ozon yağı yeryüzünün en şifalı yağlarından biridir. Tamamen doğal ve hiçbir zararı olmayan ozon yağının, her alanda kullanımı mümkün. Ozon yağının etkin formu Ozol; akne, kırışıklıklar (hücrelerin su kaybı), cilt kuruluğu, kontak egzama, cilt lekeleri, siyah noktalar, gözaltı morlukları, çatlak ve selülit gibi istenmeyen durumlarda kullanılabilir. Cilt üzerinde uygulama cildin yapısına (kuru, karma, yağlı) göre değişebiliyor. Cilt kusurlarını yok etmek için, temiz cilde gece yatmadan önce sürülen ozon yağı, sabaha kadar ciltteki kan akışını hızlandırarak cilt sorunlarının onarılmasına yardımcı olur. Kullanımı sonrasında herhangi bir atık bırakmamasından dolayı çevre dostu bir üründür. Ayrıca uzun ömürlü ve dayanıklı bir yağ çeşidi olarak yaklaşık 10 yıl boyunca evde buzdolabında saklanabilir.”

Ozon jel ve kreminin kullanım alanları

Farklı sağlık problemleri ile mücadelede daha etkin sonuçlar elde etmek için Orenda Kozmetik olarak ozonu jel, krem veya serum olarak geliştirdiklerini ifade eden Yımazer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ozon yağı cilt bakımında kullanılan ürünler arasında ilk sırada yer almaktadır. İçerdiği ozon ve zeytinyağı sayesinde kısa sürede ciltte iyileşme sağlar. Ozon gazı mikrop öldürücü ve koku giderici bir gazdır. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda son noktaya gelinerek ozon yağından ozon jeli üretilmiştir. Ozon jeli ilk kullanımdan itibaren kullanıldığı bölgedeki bakterileri yok ederek içerisindeki zeytinyağının da etkisiyle cildin tıpkı bir bebek teni gibi yumuşak olmasını sağlamaktadır. Ozon jelinin kullanımı normal bir krem kullanımından farksızdır. Cilt kusurlarını yok etmek için, temiz cilde gece yatmadan önce sürülen ozon Jeli, sabaha kadar ciltteki kan akışını hızlandırarak cilt sorunlarının onarılmasına yardımcı olur. Güzellik salonlarında yapılan agresif işlemlerin ardından (dermapen dermaroller, altın iğne vb.) ozon jel kullanıldığında çok daha hızlı iyileşme sağlanıyor. Yine Orenda Ozon Jel ile yapılan selülit bakımlarında da başarılı sonuçlar görmek bizi çok mutlu ediyor.

Ozon kremi hangi nedir, hangi amaçlarla tercih edilmelidir?

Zeytinyağının içerisine oldukça uzun sürede, yavaş yavaş ilave edilen ozon, zeytinyağı aracılığıyla hapsedilerek koyu bir kıvam alır ve ozon kremine ulaşılır. Kozmetik bilirkişilerinin özellikle zayıflama ve sıkılaşma için tavsiye ettiği ozon kremi, selülit ve çatlakların yok edilmesi maksadıyla de olabildiğince sık kullanılan ürünlerden birisidir. Cilt kusurlarını yok etmek için, temiz cilde gece yatmadan önce sürülen ozon yağı, sabaha kadar ciltteki kan akışını hızlandırarak cilt sorunlarının onarılmasına yardımcı olur. Kullanımı sonrasında herhangi bir atık bırakmamasından dolayı çevre dostu bir üründür. Ayrıca uzun ömürlü ve dayanıklı bir yağ çeşidi olarak yaklaşık 10 yıl boyunca evde buzdolabında saklanabilir. Ayak sağlığı; mantar, tırnak batması ve açık yara bakımlarında kullanılan Orenda Ozon Kremi de son derece etkin sonuçlara sahiptir. Tüm bunların yanı sıra ozon ürünleri kolay kullanımı ile günlük olarak kişisel bakım için ev kullanımına da uygundur.”

Yılmazer, ozon ürünlerinin bilinen herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını, tamamen doğal bir yapıda olan bu ürünlerin kişinin cildine hiçbir şekilde zarar vermediğini de sözlerine ekledi.

Ozonun etkileyici faydaları

Ozon yağı antioksidan özellikleri sayesinde sivilce ve akne gibi sorunlarla baş edilmesine yardımcı olur.

Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlayarak gözeneklerin tıkanmasının önüne geçer, bakterilerden arındırır.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur.

Kırışıkların oluşumunu geciktirir, yaşlanma karşıtı bir etki sağlar.

Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kızarıklıkların ve şişliklerin iyileşmesine yardımcı olur.

Ağız ve çevresinde oluşan aft, uçuk gibi sorunların da daha hızlı geçmesinde olumlu etkileri vardır.

Nemlendirici özelliğe sahip olan ozon yağı, özellikle kuru ciltlere nem desteği sağlar

Güneş yanıkları başta olmak üzere birçok yanığın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur

Nemlendirici özelliği sayesinde dudaklarda oluşan çatlakların da azalmasında etkilidir.

Kan dolaşımını hızlandırır, hücrelerin canlanmasını sağlar.

Ozon, cildin ışıl ışıl ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Saçta yaşanan en büyük sıkıntılardan olan kepeğin önüne geçerek, saçların sağlıkla parlamasına ve uzamasına yardımcı olur.

Tırnak mantarlarının iyileşmesine destek bakım ürünü olarak kullanılabilir.

Selülitleri azaltıcı etkisinin olması da faydaları arasındadır.