Mühendis adaylarından fark oluşturacak projeler

Trafik levhalarını tanıyabilen bir cihaz geliştiren gençler böylece trafik güvenliğine katkı sağlamayı hedeflerken, yaz aylarının başlıca problemleri arasında yer alan orman yangınlarının önüne kesecek bir kurtarma robotu da geliştirdi. Robotik kol ile de kas ağrılarına son verilmesi amaçlandı. İş yaşamında ve gündelik yaşamda hayatı kolaylaştıracak projelerin yanı sıra doğa ve hayvanların yaşadığı sorunlara da çözüm sağlayacak projeler sunan gençler, düşük maliyetlerle oluşturdukları projeleri anlattı:

Proje Adı: Trafik Levhalarını Tanıma ve Tespit Etme

Mert Deniz Güngör, Gülce Torcu, Ulaş Keskindikkılıç

“Her yıl dünya genelinde 1.3 milyon insan trafikte hayatını kaybediyor. 20 ile 50 milyon arası insan da trafikte sakatlanıyor. Her yıl ülke ekonomilerinin ortalama yüzde 3'ü trafik kazalarına harcanıyor. Bu veriler ışığında biz de bütün otomobillere entegre edilebilen ve trafik levhalarını tanıyabilen bir cihaz geliştirdik. Cihaz 23 adet trafik levhasını tespit edip, sürücü koltuğundaki kişiye görüntülü uyarıda bulunuyor. Ayrıca hız sınırı ihlaline karşı da bir uyarı mevcut. Yaklaşık 60 liraya mal olan cihaz, şimdilik yalnızca şehir içi trafiğine uygun olarak tasarlandı ancak bunu geliştirip, şehir dışı trafiğine de uygun bir hale getirmeyi planlıyoruz.”

Orman yangını ile mücadelede en büyük destekçi

Proje Adı: Kurtarma Robotu Yabanarısı

Ali Ozan Özmelek, Buse Kaya

“Doğayı seven ve korunması için her zaman destek veren bir ekibiz. Buna paralel olarak da bitirme projemizde orman yangınlarına karşı bir proje geliştirdik. Projede esas amacımız ormanlık alanlardaki yangınların başlamadan tespit edilmesi ve söndürülmesi oldu. Yangınlara karşı risk oranı yüksek olan ormanların koordinatları girilerek otonom uçuşta bir drone kullandık. Kamera vasıtasıyla anlık görüntüler alan drone, kurduğumuz bilgisayar sistemine yangın gibi tehlike anlarında uyarı sinyalleri gönderiyor. Ayrıca drone altına yerleştirilen robot kol sayesinde de yangın söndürme topları devreye girebiliyor. Böylece anlık olarak müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçilebilecek.”

Mamasız kalmasınlar diye

Proje Adı: Barınaktaki Dostlarımız

Gülşen Dirik

“Türkiye genelindeki barınaklardaki kedi ve köpeklerin bilgilerinin yer aldığı bir web sitesi tasarladım. Hem barınak gönüllerinin hem de gönüllü vatandaşların giriş yapabileceği bu web sitesinde mama ihtiyaçları an ve an görüntülenebilecek. Mama bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar böylece anlık olarak bilgiye ulaşabilecekler. Ayrıca kedi veya köpek sahiplenmek isteyen kişiler için de bu site, iyi ve güvenilir bir araç olacak.”

Robotik kol ile kas ağrılarına son

Proje Adı: Malzeme taşımaya yardımcı dış iskelet robotik kol

Onur Özkaranfil, Buse Sarıbay, Berker Ahıska

“Günümüzde pek çok insan, geçirdikleri kaza sonrasında ya da iş sırasında uzun süre ağır nesneler taşımak zorunda kaldığı için sinir ve kas sağlığı sorunları yaşıyor. Oluşan bu problemler insanların yaşamını büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu nedenle hem Bilgisayar Mühendisliği Bölümü hem de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri olarak ortak bir proje tasarlamak istedik. Böylece üst uzuvlara yönelik hareket destekçi ve rehabilitasyon amaçlı kullanılabilecek bir dış iskelet robot tasarladık. İnsan-robot etkileşimini sağlayan bir sensöre sahip olan robotumuz her iki kolo da takılıp kullanılabiliyor. Tüm statik-dinamik testleri başarıyla geçen dış iskelet robotumuz tek başına 20 kilogram yük taşıma kapasiteli olup, biseps kası ve dirsek eklemlerini destekliyor. Yani kas üzerindeki zorlanma, robot tarafından belirlenen sınırlarda minimalize ediliyor”