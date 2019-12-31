Mühendis adaylarından Gerenköy Ortaokuluna kitap bağışı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, örnek bir davranış sergiledi. Öğrenciler proje kapsamında, Gerenköy Ortaokuluna 120 adet kitap bağışladı. Mühendis adayları, İzmir'in Foça ilçesine bağlı kırsal Gerenköy Mahallesi'ndeki okula giderek kitapları teslim etti. Gerenköy Ortaokulu Müdürü Ali Öztütüncü, bağışların ve özellikle kitap bağışlarının okulları için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kitap tesliminden sonra Gerenköy Ortaokulu öğrencileri ve konuk üniversite öğrencileri bir süre sohbet etti.