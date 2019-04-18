Muhteşem Yüzyıl oyuncularından Koruncuk Urla'da muhteşem açılış

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı), eğitim olanağı kısıtlı çocuklara destek vermek için hazırladığı Koruncukköy Urla'yı çocukların hizmetine açtı. Açılışa projeye başından beri destek veren 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ekibinden Timur Savcı, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Berrak Tüzünataç ve Pelin Karahan da katıldı.

Kuruluşunun 40. yılını kutlayan Koruncuk Vakfı, İstanbul'daki Koruncukköy Bolluca'da bugüne kadar yüzlerce çocuğa sıcak bir yuva sağladı. Vakıf şimdi de Türkiye'nin dört bir yanından gelecek eğitim hakkı risk altında olan çocuklara hak ettikleri koşulları sağlamak için Koruncukköy Urla'nın kapılarını açmanın mutluluğunu yaşıyor. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ekibinden Timur Savcı, Halit Ergenç, Selma Ergeç, Berrak Tüzünataç ve Pelin Karahan da açılışa katılan isimler arasında yer aldı. Cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı açılışa Cihan Okan ve orkestrası, Meral Okay şarkılarıyla renk kattı.

Figen Özbek: "Koruncukköy Urla hepinizin eseridir"

Vakıf Başkanı Avukat Figen Özbek, Koruncukköy Urla'nın yapım sürecini anlattığı konuşmasında, "Kuruluşumuzun 40. yılında ihtiyaç sahibi çocuklara İzmir'de hizmet verecek olmamız bizi çok gururlandırıyor. Daha çok çocuğa ulaşarak onları eğitimli, çağdaş bireyler olarak hayata kazandıracağımız için çok heyecanlıyız. Sivil toplum kuruluşları kendilerine inanan gönüllüleri ve destekçileri sayesinde güçlenirler. İşte bugün burada el ele vererek büyük projelere imza atılabileceğini hep birlikte görüyoruz. Koruncukköy Urla hepinizin eseridir" dedi.

Vakfın İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ise Koruncukköy Urla'nın işleyişi ile ilgili bilgiler aktardı. Nişli, "Koruncukköy Urla, her birinde 8 ila 10 çocuğun yaşayacağı, 10 ev, 2 gençlik evi, sosyal tesis ve açık yaşam alanları olan 15 dönümlük bir arazi üzerinde konumlanmıştır. Burada yaşayacak çocuklarımızın eğitim hayatlarına devam ederken, eğilimlerine göre gelişimlerine destek olan sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılmalarına olanak sağlayacağız. Çünkü Koruncuk Vakfı olarak çocukların değerinin farkında ve onların her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

Timur Savcı: "8 yıl önce bir hayal kurduk, bugün gerçek oldu"

Üç çocuk babası olduğunu ve bu projenin içinde olmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayan Timur Savcı, "Çocukları büyütmek ve çocukları doğru yetiştirmenin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu en derinden hisseden bir ebeveynim" dedi.

Savcı, "Çocuklar geleceğimizdir. Bu projeye çok değerli çalışma arkadaşlarımla, eşimle, Muhteşem Yüzyıl ekibi ile destek verdik. İnşallah bunun gibi güzel projelere Koruncuk Vakfı ile birlikte yeni şeyler ekleriz diye temenni ediyorum. Sonuna kadar da bu vakfın destekçisi olacağımı biliyorum ve söz veriyorum" diye konuştu.

Bir evladı olduğunu ve bu nedenle çocuklarla ilgili her projenin kendisini çok etkilediğini anlatan ünlü oyuncu Halit Ergenç de, "İlk kez Koruncukköy Urla projesini duyduğum anı hatırlıyorum. Setteydik, Nebahat Çehre Berrin Yoleri ile Koruncuklar için bir önceki projesinde birlikte çalıştıklarını söyledi ve bana Koruncuk Vakfından bahsetti. Bir insanın yaşaması için gerekli olan yemek, su, yatacak yer ancak hayatta kalabilmesi için yeterlidir. Bir insanın yetişebilmesi için en çok ihtiyacı olan şey yine insandır. Dolayısıyla korunma ihtiyacındaki bir çocuğun hayata tutunup kendi geleceğini kurabilmesi, ancak ona sevgiyle bakan bir çift gözle ve onu sevgiyle kucaklayacak insanlarla mümkündür. Koruncuk Vakfı da bunu yapıyor" şeklinde konuştu.

Halit Ergenç: "Umuyorum bu proje örnek olacak"

Ergenç şöyle devam etti:

"Bence Türkiye'de ihtiyaç sahibi muhakkak ki çok çocuk var. Umuyorum bu proje örnek olacak. Koruncuk Vakfı örnek alınması gereken bir vakıf. Burada bizi duyan, gören herkes tanıdığına, güvendiğine mutlaka buradan bahsetmeli ve mümkün olan her korunma ihtiyacındaki çocuğa bu şekilde bir yetişme ortamı sağlanabilmeli."

Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri de projeye Tims Productions ve Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncularının verdiği desteğin önemini vurgulayarak, "Temelini birlikte attığımız Koruncukköy Urla'yı birlikte açıyoruz. Bir hayalle başladığımız bu projenin değerli oyuncularımız ve Tims Productions'ın katkılarıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Eğitim hakkı risk altında olan kız çocuklarına hizmet verecek olan Koruncukköy Urla'da ihtiyaç sahibi olan ailelerin okumak isteyen çocuklarına barınma, okul ihtiyaçları, etüt, kişisel gelişimi güçlendirecek sosyal, kültürel ve sportif aktivite, rehberlik ve kariyer danışmanlığı desteği sağlanacak. Vakfın en büyük amacının da Koruncukköy Urla'da kalan tüm çocukları eğitim hayatlarında her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olarak hayata kazandırmak olduğu belirtildi.