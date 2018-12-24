Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a soruşturmaya AK Parti'den ilk yorum

Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İnsanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Dağ, esnafların sorunlarını dinledi. Hamza Dağ, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadeye çağrılmasını değerlendirdi. Dağ, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, "Yani ortada bir darbe çağrısı, bir tehdit ve sokağa çıkmada içerisinde olan, neredeyse bir vandallığa çağrı olan bir ifade durumu söz konusu" dedi.

"Normaldir, cezai süreç devam ediyor"

Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki bunların cezasız kalması demek; açıkçası insanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz. Onlara suç işleme noktasında bir imkan sağlamaz. Görevi ne olursa olsun düşünce özgürlüğünü aşan noktada, düşünce özgürlüğü sınırları da belli; eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsunuz, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına yıllarca görev yapmış, başbakanlık yapmış bir kişiye bir takım anımsatmalar içerisinde oluyorsunuz, buda insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu ortaya koyuyorsa, burada gerçekten bunun hukuki anlamda, cezai anlamda bir soruşturması, yargılanması olarak normal bir şey yok. Süreçte buna dahil bir süreç. Savcı soruşturma başlattı, ifadeye çağırdı bunlar hukuki olarak yaşanacak durumu olan süreçlerdir. Savcılık ifadesini alacak. İlerleyen saatlerde de bu konuda gerekli kararı savcılık verecektir. Onun için bunu, bu eylemi hiçbir şekilde hukuki sürece dahil etmemek veya cezai sürece dahil etmemek bazı insanların suç işleme özgürlüğü gibi bir anlama ortaya çıkartır. Bu açıdan normaldir, cezai süreç devam ediyor. Bizlere düşen hukuki ve cezai süreci takip etmek ve saygı duymaktır."