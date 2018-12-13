"Mülteci Hakları için Medya" toplantısı sona erdi

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ve Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliği ile İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen "Mülteci Hakları İçin Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" projesinin toplantısı sona erdi.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) ile Gazeteciler Cemiyeti (İGC)'nin ortaklaşa yürüttükleri "Mülteci Hakları İçin Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" projesi ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, mültecilerin Türk medyasında temsil edilme yöntemleri ile ilgili farkındalık oluşturmak ve yapıcı mesajları yaymak suretiyle bir bilgilendirme yapıldı.

İki gün süren toplantıların ikinci ve son gününde, ilk sunum TOBB Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Yavçan tarafından yapıldı. Doç Dr. Yavçan, "Medya Koşullanmasının Sonuçlarının İçerik Analizi ile Gösterimi" adlı sunumunda, mültecilerle ilgili yazılan haberlerde, pozitif ve negatif haberlerin etkisi, hak temelli haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Muhtaç durumdaki 1,5 milyon mülteciye 120 lira aylık yardım

Günün ikinci sunumu ise İletişim Müdürü Didem Akan tarafından gerçekleştirilirken, "Dünya Gıda Programı Sosyal Uyum Yardımı ve Basın" başlıklı sunumda, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı hakkında geniş bilgi verildi. Yardım ile Türkiye'de yaşayan en muhtaç durumdaki yaklaşık 1,5 milyon mülteciye, hanedeki her birey için 120 lira yüklenmiş banka kartı aracılığıyla aylık yardım sağlandığını anlatan Didem Akan, Aralık 2016 yılında başlatılan programla, Avrupa Birliği'nin 1 milyar Euro'luk katkısı ile 2019 yılının başına kadar fonlandırıldığını söyledi.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır da yaptığı sunumda, "Mülteci Tanımı, Mülteci Hakları ve Hak Temelli Yaklaşım" hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, medyada mültecilerle ilgili haberlerde nefret söyleminin hızla yayıldığına dikkat çeken Çorabatır, bilgi eksikliği nedeniyle, "mülteci, sığınmacı, göçmen, kaçak göçmen" gibi kavramların birbirine karıştığını söyledi.

Göçün güvenlik boyutu

"Mülteci Destek Süreçlerinde Sivil Toplum ve Gençliğin Rolü" başlıklı bir sunum yapan Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Gökay Özerim da, göçün güvenlik boyutuna da dikkat çekerek, göçün insani bir konu olmasının yanı sıra ülke güvenliğini etkileyebilecek bir konu da olduğunu söyledi. Mülteci-Der Başkanı Avukat İrem Geçmez ise "Mülteci hukukunda sınır dışı uygulamaları ve medyanın etkisi" başlıklı bir sunum yaparken, İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Mohammad Saleh Ali da bir konuşma yaptı.