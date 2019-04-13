Mülteci sorunu öğrencilerin proje konusu oldu

Mülteci sorunu, Türkiye, Hollanda, İtalya, Danimarka ve Yunanistan'da eğitim gören bir grup lise öğrencisinin proje konusu oldu.

Çeşme Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Murat Ermez koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ projesi, 24.11.2016 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş, Erasmus+ projesi kapsamında, REFUGEES AND FRONTIERS: KEEP EUROPE UNITED (Mülteciler ve Sınırlar: Tüm Avrupa Bir Arada) adlı projenin koordinatör ülkesi Hollanda olurken, diğer stratejik ortak ülkeler ise Türkiye, İtalya, Danimarka ve Yunanistan oldu.

Projenin en önemli amacı, ortak ülkelerdeki mültecilere karşı farklı toplumsal ve siyasi yaklaşımların sebeplerinin araştırılması, toplumda mültecilere karşı empati ve anlayış oluşturulması, toplumlar ve ülkeler arasında karşılıklı bir işbirliği için farkındalık oluşturulması olarak belirlendi.

Çeşme'de misafir edildiler

Türkiye adına Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi projede yer alırken, proje ortağı Hollanda, İtalya, Danimarka ve Yunanistan'dan bir grup lise öğrencisi 8-12 Nisan tarihleri arasında Çeşme'de misafir edildi. Çeşme'de ağırlanan öğrenciler, İzmir ve Efes'i de gezme imkanı bulurken, çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra, her ülkenin öğrencileri, proje konusu ile ilgili sunum gerçekleştirdiler.

Son gün sergi açıldı

5 ülkenin lise öğrencilerinin proje kapsamında, Çeşme buluşmalarının son gününde ise, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde karma resim sergisi düzenlendi. Sergide; mültecilerle ilgili çektiği fotoğrafları Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi'ne bağışlayan televizyon gazetecisi Korcan Karar'ın fotoğrafları da yer aldı.

"Öğrencilerimiz, insani bir soruna parmak basıyor"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın açılışını yaptığı sergi ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Mültecilik bir olay değildir, bir sonuçtur. Dünyada çok küçük bir azınlık, bütün dünyanın kaynaklarını sömürüyor, dünyanın kalan kısmını yakıyorsa, mültecilik, doğabilecek bir sonuçtur. Mülteciliğin getirdiği sosyal yaralar, insani yaralar hepimizin içini yakıyor. Çocuklarımızın yetişirken, dünyayla da, hayatla da ilgili olması gerekir. Bu Avrupa Birliği projesini, bunun için önemsiyorum. Uluslararası gerçek bir soruna, insani bir soruna parmak basıyorlar. Çeşitli uluslararası paydaşları ile beraber, bir proje gerçekleştiriyorlar. Çok başarılı bir sergiyle de Çeşme'deki buluşmayı sonuçlandırıyorlar. Kuru bir sohbetten çok, sanatla, bir görsellikle ifade ediyorlar. Yarattıkları farkındalık için bütün çocuklarıma, öğretmenlerime, projeyi yöneten arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.