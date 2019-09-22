Mürselpaşa Bulvarı'ndaki trafik akışı değişiyor

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne evsel atık suları taşıyan kolektör hattının Mürselpaşa Bulvarı'ndan geçen kısmında temizlik çalışması yapılacağından Yeşildere Caddesi'nin Basmane yönüne çıkış bölümü 23 Eylül tarihinden itibaren trafiğe kapatılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Bayraklı pompa istasyonları arasındaki evsel atık su taşıyan 6,2 kilometrelik kolektör hattını bakıma alıyor. Mürselpaşa Bulvarı'ndan geçen kısmında yapılacak temizlik çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından (UKOME) alınan karara göre Mürselpaşa Bulvarı'nın Yeşildere Caddesi'nden Dokuz Eylül Meydanı'na çıkan bölümü, 23 Eylül Pazartesi günü saat 10.30'da trafiğe kapatılacak. Temizlik çalışmaları iki adet 2,2 metre çapındaki kolektör hattının içinde gerçekleştirilecek. 20 gün sürecek çalışmalar kapsamında Yeşildere üzerinden Dokuz Eylül Meydanı'na (Basmane) gitmek isteyen araçlar bu yol yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası (Eski DGM binası) önünden limana giden güzergahı izleyecek. Dokuz Eylül Meydanı'ndan Bornova/Karşıyaka yönüne gitmek isteyen araçlar ise trafiğe kapatılan yolu ters istikamette kullanacak.