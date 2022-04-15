MÜSİAD, güçlü markalar çıkartacak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla düzenlenen hasbihal toplantısında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Ortak akıl, ortak menfaatler ve inanmış insanlarla ihracata odaklandığımız bir dönemde güçlü markalar çıkartacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Mahmut Asmalı, Başkan Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde derneğin İzmir üyeleriyle hasbihal toplantısında bir araya gelerek dünyadaki gelişmeleri, Türkiye ekonomisini ve derneğin faaliyetlerini değerlendirdi. Genel başkan yardımcısı Ahmet Doğan Alperen, genel merkez yurtiçi teşkilatlanma komisyonu başkanı Abdulsamet Temel, Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal ve MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar'ın katılımlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Bilal Saygılı, “Ortak akıl, ortak menfaatler ve inanmış insanlarla ihracata odaklandığımız bir dönemde güçlü markalar çıkartacağımız inancımız tamdır. Ortak ticaret platformu ile üyeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi gücümüze güç katacaktır, bizi farklı noktalara taşıyacaktır” diye konuştu.

"Üyelerimiz, G-20 ülkeleri ile ticareti geliştirmeli"

Anadolu'da üretim ve yatırım hareketi başlattıklarını vurgulayan Başkan Asmalı da 7 aylık görev süresinde 750 görüşme gerçekleştirdiklerini, 12 bin 412 üyeyle büyük ve güzel bir aile olduklarını söyledi. Asmalı, “Üyelerimiz, G-20 ülkeleri ile ticareti geliştirmeli. Özellikle dünya ticaretinin döndüğü ABD pazarına dikkatlerinizi çekmek isterim” sözlerine yer verdi. Dernek faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda üyelerden gelen soru, görüş ve öneriler istişare edildi. İzmir şubesine yeni üyelerin rozetleri, Başkan Asmalı tarafından takılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. Hasbihale, İzmir üyeleri geniş katılım sağladı.