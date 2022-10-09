MÜSİAD Hessen ve İzmir, Frankfurt'ta bir araya geldi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt şehirlerinde temaslarda bulunan MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, Frankfurt'ta MÜSİAD üyeleriyle iş geliştirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Avrupa Ticareti ve ihracatı Geliştirme Başkanı Musa Aydın, korona virüs salgını ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber ortaya çıkan enerji krizinin Avrupa'da iflaslara ve var olan yatırımların Türkiye gibi altyapısı güçlü olan ülkelere kayacağını söyledi.

Avrupa'da yaşanan enerji krizi paralelinde artan faizlerin birçok işletmeyi zora soktuğunu söyleyen Aydın, “Yakın bir gelecekte başta Almanya olmak üzere Avrupa'da iflaslar ve üretimlerin başka ülkelere kayması durumu söz konusu olacaktır. MÜSİAD üyesi iş insanları olarak bu krizden birlikte hareket ederek ve güçlü ortaklıklar kurarak başarabiliriz. 2023 yılı Avrupalı iş insanları için çetin geçecek. Birlik ve beraberlikle bu krizleri fırsata çevirebiliriz. Almanya'da iflas eden köklü Alman şirketlerini devralarak Türk yatırımının Almanya'ya gelmesi için önemli bir fırsat olacaktır” diyerek, Türk yatırımcıları Almanya'ya yatırıma çağırdı.

Dünyada ekonomide yaşanmakta olan inişli çıkışlı dalgalanmadan en aç bir şekilde etkilenmenin birlikte hareket etmekten geçtiğine vurgu yapan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ise siyaseti, ekonomiyi ve ahlaki değerleri bir arada yürütebilen ülkelerin geleceği şekillendireceğini söyledi. Ticareti faiz karıştırmadan yapmanın bereketine değinen Saygılı, “MÜSİAD üyelerinin birbirleriyle ticaret yaparak faizden uzak güçlerine güç katmaları ve ülkemizin kalkınmasına katkı vermek için çok çalışmalıyız. Almanya temaslarımızda üyelerimiz sektörleriyle alakalı olarak olumlu görüşmeler gerçekleştirdiler” dedi.

MÜSİAD Hessen Şube Başkanı Muhsin Kıdık da MÜSİAD üyelerinin Almanya'da Türk şirketlerine elçilik vazifesi gördüklerini belirterek, Almanya'nın yatırım ve ihracat bakımından önemli fırsatlar sunduğunu, MÜSİAD şubeleri arasında gerçekleştire iş geliştirme toplantılarının karşılıklı işbirliğine katkı vereceğini söyledi.